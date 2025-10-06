EMÍLIA CORRÊA PARTICIPA DE LANÇAMENTO DO OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DO CENSO

A prefeita Emília Corrêa participou nesta segunda-feira, 6, do evento para o lançamento do Observatório Econômico e a divulgação dos resultados do Censo do Centro Comercial de Aracaju, elaborados pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde).

A solenidade aconteceu no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos e também contou com a presença de secretários municipais, técnicos e representantes do setor produtivo.

Para a prefeita Emília, as ferramentas respaldam o planejamento estratégico para o desenvolvimento sustentável da capital ao trazer transparência, eficiência e inovação para a formulação de políticas públicas.

“A gestão está investindo sempre em ferramentas de inteligência e informação para subsidiar políticas públicas e decisões estratégicas. Isso que está acontecendo no Observatório e o Censo que aconteceu foi exatamente para nos dar segurança nas decisões e fazer aquilo que o Centro espera, o que a população do Centro espera. O Observatório transforma números em conhecimento e conhecimento em ação. Com dados concretos, a prefeitura trabalha com previsibilidade, foco e transparência. Planejar é cuidar”, destacou.

Ainda segundo a prefeita, a gestão pretende diversificar as atividades no Centro de forma planejada e organizada.

“A gente vai movimentar o Centro da cidade para trazer as pessoas para povoá-lo, logicamente, com serviços. Não vai mais ser aquele Centro de antigamente, vai ser um Centro cultural, gastronômico, comercial, de convivência. Então, a gente vai cuidar exatamente disso”, enfatizou ela.

O Observatório Econômico da Prefeitura de Aracaju reúne dados e indicadores do município, oferecendo informações que irão orientar ações, atrair investimentos e apoiar projetos que fortalecem o desenvolvimento econômico local.

Conforme o secretário Dilermando Júnior, a ferramenta dá assertividade a ações para a melhoria de todos os segmentos observados e nela contemplados.

“Esse observatório nada mais é do que uma análise de dados de como se comportou Aracaju no tocante à educação, saúde, trânsito e tudo aquilo que a gente puder ver como era no passado, a gente quer trazer para a atualidade para ver como está se comportando e o que pode ser melhorado. Com a análise desses dados, nós poderemos trazer melhorias para todos os segmentos e uma análise mais firme”, afirmou.

Durante o evento, também foram apresentados os resultados do Censo do Centro Comercial de Aracaju, um levantamento inédito que mapeou 7.489 imóveis distribuídos em seis setores estratégicos, abrangendo 83 quadras e as principais vias comerciais do Centro. A pesquisa foi realizada por meio de visitas in loco, entrevistas estruturadas e registro fotográfico, resultando em um panorama detalhado sobre o perfil econômico, a ocupação e as necessidades da região.

De acordo com o diretor de Estudos Econômicos da Semde, Ytalo Ramos, com as informações obtidas pelo Censo, a Prefeitura conseguirá atuar com mais precisão.

“É um anseio, na verdade, de todos os comerciantes, e a gente consegue fazer essa entrega, trazendo uma análise de dados mais aprofundada, o mapeamento sobre o centro de Aracaju, para transformar isso em política pública. Eu acho que o planejamento de revitalização, quando é embasado em dados, a gente consegue ter uma assertividade, uma eficiência muito maior naquela entrega para a população”, explicou.

Ainda em relação ao Centro, o secretário Dilermando destacou que intervenções específicas serão feitas para melhorias, dentre elas a possibilidade de incentivos para comerciantes que desejarem atuar no local.

“A gente já tem com base nesse censo algumas propostas que serão apresentadas para que a gente possa até trazer incentivos àquelas pessoas, àqueles empreendedores, empresários que quiserem voltar a empreender nesses espaços que estão desocupados. Então, hoje a gente faz um trabalho para poder trazer de novo as empresas e as residências que não estão mais no centro da cidade, para que a gente continue mantendo ele forte”, completou.

Já para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), Maurício Vasconcelos, o Censo traduz em números a percepção que já existe entre a categoria sobre a necessidade de ações direcionadas à região.

“É um marco na história da Prefeitura poder tratar uma coisa tão importante como é o Centro de uma forma a identificar realmente a realidade, e não ficar fazendo as coisas somente no achismo. Logo que a nova gestão assumiu, nós procuramos a Secretaria de Desenvolvimento para dizer que nós precisamos ter informações para poder defender o centro de uma forma mais consciente, para fazer as pessoas entenderem a importância do Centro, a quantidade de empregos gerados no Centro, e aí a gente fala não somente de comércio”, afirmou.

Foto: Ronald Almeida/ Secom PMA