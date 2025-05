Emília prestigia transmissão de cargo de governador para a desembargadora lolanda

A prefeita Emília Corrêa prestigiou nesta sexta-feira, 2, a transmissão de cargo de chefe do Executivo estadual para a presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE), desembargadora lolanda Santos Guimarães. A solenidade foi realizada no Palácio Museu Olímpio Campos, no Centro da cidade.

De forma interina, a desembargadora estará à frente do Governo do Estado até o dia 10 de maio, em razão de missão do governador Fábio Mitidieri nos Estados Unidos com o presidente da Assembleia Legislativa, Jeferson Andrade. Já o vice-governador Zezinho Sobral estará em missão em Barcelona, na Espanha.

O momento emblemático, em que duas mulheres ocupam a liderança dos Executivos da capital e do Estado, foi celebrado pela prefeita Emília. “É uma mulher dando a mão a outra mulher, e é uma mulher que conhece o trabalho da outra mulher, porque eu trabalhei com a doutora Iolanda, ela como juíza e eu como defensora pública. E agora ela está no comando do Governo do Estado e eu no comando da capital”, destacou ela.

Na oportunidade, a prefeita revelou que já alinhou com a governadora em exercício uma visita à Prefeitura de Aracaju. “Ela vai nos visitar na prefeitura, e eu serei muito honrada com a governadora visitando a prefeita, com certeza vamos trocar algumas ideias. O que for possível fazer nesse tempinho, o que ela precisar da prefeita, ela terá, porque esse é o momento mais emblemático e mais forte”, completou.

A governadora em exercício classificou a transmissão de cargo como um reflexo da ascensão de mulheres e a ocupação de espaços de poder. “A mulher está alcançando os lugares de direito também, porque nós temos uma população feminina e isso incentiva, inspira outras mulheres. Eu espero que, com essa ascensão, e sempre ressalto, que outras mulheres se sintam prestigiadas e representando. O meu gabinete está de portas abertas para todas essas questões envolvendo as mulheres”, afirmou Iolanda Guimarães.

Governadora em exercício

Iolanda Santos Guimarães é natural de Aracaju (SE) e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), desde 1985.

Ela foi empossada como juíza do TJ/SE em 26 de dezembro de 1989 e chegou ao 2º Grau em junho de 2014, pelo critério de merecimento. Iolanda Guimarães assumiu a presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe em 03 de fevereiro deste ano, durante a posse da mesa diretora para o biênio 2025/2027.

