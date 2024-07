Emília propõe congelamento do IPTU para os próximos 2 anos

Ano após ano, os contribuintes do IPTU são surpreendidos com o aumento do imposto, gerando muitas vezes, uma contenção no orçamento familiar para cumprir com os deveres como cidadãos.

Pensando nisso, a pré-candidata a prefeitura de Aracaju, Emília Corrêa, propôs em seu futuro plano de governo, o congelamento dos valores do Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para os anos de 2025 e 2026.

A proposta foi amplamente estudada por técnicos que estão colaborando com o plano de governo da pré-candidata. E, através desses estudos, foi possível garantir a legalidade do congelamento, algo que já acontece em outros municípios, a exemplo de Guarulhos, na Grande São Paulo, desde 2017.

“Além disso, a nossa proposta é implantar, através de uma lei, um programa de anistia de juros e multas, de acordo com a forma de pagamento. Isso vai permitir que os contribuintes inadimplentes regularizem a situação do seu imóvel”, explicou a pré-candidata.

“Dessa forma, estaremos promovendo uma justiça fiscal com os contribuintes, buscando também atrair e regularizar a situação de milhares que estão inadimplentes”, completou Emília Corrêa.

POR ASCOM/EC