Emilia realiza a 1ª reunião e secretários municipais traçam planejamento para os 100 primeiros dias

Na manhã deste sábado (04), secretários municipais de Aracaju e gestores das Autarquias e Fundações estiveram reunidos com a prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques para traçar um planejamento estratégico para os primeiros 100 dias de gestão.

A ideia principal apresentada pela prefeita para a construção da Nova Aracaju é de que todas as pastas trabalhem de maneira coordenada, compartilhando dados, recursos e objetivos comuns.

“Essa é a primeira reunião da prefeita empossada com o secretariado, para que a gente alinhe todas as secretarias, interligando umas com as outras, para que possamos cumprir com a missão de uma governança, de uma administração interligada, pois muitas demandas são necessárias para que as secretarias interajam e busquemos uma gestão cada vez mais eficiente”, destacou a prefeita Emília.

De acordo com o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Thyago Silva, essa reunião de hoje demonstra o alinhamento da prefeita com o seu secretariado.

“Esse momento é extremamente importante, porque o perfil da prefeita Emília nos inspira a trabalhar com estratégias. A gente tem alinhado essas ações, os primeiros 100 dias vem para demonstrar o alinhamento da equipe e as prioridades, que são as políticas públicas, toda aquela assistência, todos os problemas que a gente possa resolver que tragam benefícios reais para a população. Isso está como prioridade nos primeiros 100 dias”, disse o secretário Thyago.

Segundo a prefeita Emília, essa é a primeira reunião de várias que devem acontecer com muita frequência durante a gestão da Nova Aracaju.

“Estamos aqui, nesse sábado produtivo, em prol da população de Aracaju. Isso é muito importante, não temos parado e nem vamos parar”, finalizou a prefeita Emília Corrêa.

Foto: Ascom/Emília Corrêa