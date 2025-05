EMÍLIA CORRÊA RECEBE FUNDADORAS DO UNIDAS MOVIMENTO FEMININO E RESSALTA COMPROMISSO COM DIREITOS

A prefeita Emília Corrêa realizou nesta segunda-feira, 12, uma reunião com representantes do projeto Unidas Movimento Feminino, iniciativa que visa o empoderamento e a capacitação de mulheres em diversos campos por meio de orientações e palestras.

Na oportunidade, foi solicitado o apoio da gestão municipal para a expansão das atividades realizadas.

A conversa contou com a presença das fundadoras do projeto, Vanessa Porto e Bruna Gama, além da futura secretária municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (Sermulher), Elaine Oliveira.

Na ocasião, a prefeita Emília assegurou o apoio a ações que buscam garantir os direitos das mulheres e a criação de um ambiente mais justo e inclusivo em todas as esferas da municipalidade.

“A gente vai para cima para resgatar mulheres, para proteger mulheres e os direitos dessas mulheres. Por meio da Sermulher, a gente poderá fazer com que ainda mais direitos sejam assegurados”, afirmou.

A oportunidade de apresentar à prefeita a missão e as atividades desempenhadas pelo projeto foi celebrada por Bruna Gama, uma das fundadoras do Unidas Movimento Feminino.

“A gente estava precisando desse lugar de acolhimento e de escuta, nós apresentamos o projeto e houve uma atenção e um carinho especial tanto da prefeita Emília quanto da Elaine, que acompanhou a gente. Só temos gratidão por esse momento, por essa receptividade”, relatou Bruna.

Vanessa Porto, também idealizadora, ressaltou que a reunião foi essencial para garantir o apoio da Prefeitura de Aracaju em uma futura ampliação do público tangenciado pelo projeto.

“A perspectiva é expandir esse projeto para mulheres carentes, para mulheres em situação de vulnerabilidade que não conseguem ter oportunidades ou ter uma renda. A gente quer que sejam entregues, de forma gratuita, as palestras, os cursos e toda essa roda de acolhimento”, disse Vanessa.

A futura secretária Elaine Oliveira salientou que a pasta, mais do que um canal de apoio, estará empenhada em colocar em prática políticas públicas em prol das mulheres aracajuanas.

“A Sermulher está disposta a buscar parcerias público-privadas neste momento para que a gente possa, cada vez mais, atingir com políticas públicas as mulheres aqui em Aracaju”, disse Elaine Oliveira.

Sermulher

A Prefeitura de Aracaju tem avançado na formulação e execução de ações voltadas a assegurar os direitos das mulheres. Um dos marcos neste sentido é a criação da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (Sermulher), que será responsável por desenvolver programas de acolhimento, proteção e capacitação, além de articular políticas intersetoriais com outras pastas e órgãos governamentais.

Sob a liderança de Elaine Oliveira, a pasta também ficará responsável pela implementação de campanhas educativas, ações de empreendedorismo feminino e mecanismos de monitoramento das políticas públicas voltadas às mulheres, garantindo maior eficácia na sua aplicação.

Foto: Secom/PMA