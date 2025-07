EMÍLIA RECEBE REPRESENTANTES DO CREFITO-17 E DISCUTE PROJETO VOLTADO À QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu na manhã desta segunda-feira, 21, na sede da prefeitura, a visita institucional de representantes do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª Região (Crefito-17).

O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo com a gestão e consolidar a parceria já existente com a área da saúde desde janeiro deste ano.

Durante o encontro, os representantes do Crefito-17 entregaram uma minuta de projeto de lei que propõe a normatização da responsabilidade técnica das profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional no município de Aracaju. O texto estabelece deveres e obrigações voltadas à atuação desses profissionais, sempre com foco na garantia da qualidade da assistência prestada aos usuários do sistema de saúde.

Emília Corrêa destacou a importância do projeto e garantiu que a minuta será avaliada pelo jurídico da prefeitura com urgência. “É prioridade sempre da gestão o compromisso com a melhoria das condições de trabalho dos servidores. O Crefito tem feito um excelente trabalho junto com a gestão, conduzido esse processo com muito compromisso e responsabilidade. A gente tem que qualificar cada vez mais. Recebemos essa minuta do projeto, vamos analisar e trabalhar para que ele seja implementado o mais rápido possível”, declarou.

O presidente do Crefito-17, Jader Pereira de Farias Neto, agradeceu o acolhimento da prefeita e falou sobre a importância da proposta para o fortalecimento da atuação profissional no município e agradeceu à prefeita pela receptividade. “Estamos aqui hoje com a prefeita Emília, entregando em mãos um projeto de lei para normatizar a responsabilidade técnica da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional no município de Aracaju, definindo deveres e obrigações que contribuem diretamente para a qualidade da assistência ao usuário. Queremos agradecer esse acolhimento. De antemão, agradecemos também pela parceria que o conselho já tem com a Secretaria Municipal da Saúde em diversas ações”, afirmou Jader.

Na oportunidade, a prefeita foi homenageada com a entrega simbólica de uma estátua representando uma mulher grávida de três bebês, gesto de reconhecimento ao apoio da gestão à categoria e à ampliação da assistência humanizada no município. A fisioterapeuta Rubneide Gallo, integrante da Câmara Técnica de Fisioterapia na Saúde da Mulher do Crefito-17 e do grupo de trabalho em obstetrícia da Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher, explicou o simbolismo do presente. “Essa lembrança foi uma forma de expressar nossa gratidão à prefeita Emília pela sanção da Lei nº 6.159/2025, que garante a permanência de fisioterapeutas 24 horas nas maternidades de Aracaju”.

“Essa conquista é um presente não apenas para a nossa categoria, mas, acima de tudo, para as mulheres aracajuanas, que agora têm acesso a uma assistência integral no ciclo gravídico-puerperal, ou seja, no pré-natal, parto e pós-parto, com a inclusão do fisioterapeuta na equipe multiprofissional. A estátua, que representa uma gestante com trigêmeos, simboliza um tripé essencial: gestão política, educação e população. É essa união que gera impacto real na qualidade do cuidado e na humanização da assistência às mulheres de nossa cidade”, explicou Rubneide.

