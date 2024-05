Emília Corrêa reforça compromisso com aracajuanos após resultado de pesquisa

Realizada entre os dias 09 e 12 de maio, pelo IDPS Pesquisa e Serviços, revela a liderança da candidata do PL, Emília Corrêa, na corrida pela Prefeitura de Aracaju. O levantamento, que entrevistou 796 eleitores, apresenta uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e um índice de confiabilidade de 95%.

A pesquisa, que está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número SE-04645/2024, foi divulgada hoje no site NE NOTÍCIAS.

De acordo com os dados, Emília Corrêa aparece em primeiro lugar com 41,1% das intenções de voto, destacando-se como a favorita na disputa pela administração da capital sergipana. Ao comentar os resultados da pesquisa em suas redes sociais, a pré-candidata do PL, expressou sua gratidão e destacou a importância da vontade popular em sua campanha. “É com imensa gratidão e alegria que compartilho com vocês o resultado da última pesquisa eleitoral, onde aparecemos em primeiro lugar! Este resultado é a prova de que liderança não se compra. É fruto da vontade popular, da confiança de cada um de vocês que acredita em um futuro melhor para Aracaju. Sem a força do sistema ou das grandes estruturas, estamos mostrando que a verdadeira mudança vem do coração e da união do nosso povo”, declarou Emília Corrêa.

A pré-candidata do PL também aproveitou a oportunidade para reafirmar seu compromisso com a construção de uma nova Aracaju, baseada em ações que serão desenvolvidas em toda a capital. “Continuarei firme no meu compromisso de trabalhar incansavelmente para tornar esse sonho uma realidade. A Prefeitura é de todos, e não pode privilegiar uma região em detrimento das outras”, reforçou Emília.

Texto/Foto: Ascom EC