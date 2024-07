Emilia registra encontro com pré-candidato, Tenente Menezes

Emilia Corrêa registra encontro com pré-candidato a vereador em Aracaju, Tenente Menezes

A vereadora e pré-candidata a prefeita de Aracaju, usou a sua página no insgagram neste domingo (30), para registrar uma reunião que teve com membros de uma igreja evangélica e com o pré-candidato a vereador, Tenente Menezes.

“Tenho uma alegria enorme em poder contar com esse homem de Deus e patriota em nosso time da mudança. Tenente Menezes é essa pessoa que nos ajuda a reforçar que estamos no caminho certo, nos dando força nessa caminha com suas palavras e exemplo. E vamos precisar muito dele para seguirmos firmes, com a fé inabalável, e a certeza que podemos fazer diferente e melhor por Aracaju. Mais um pré-candidato que fará com que a Câmara esteja focada no projeto da mudança que tanto queremos. Gratidão, meu amigo, com Deus e o povo iremos construir um novo capítulo na história da nossa capital”.

Com informações e foto de seu instagram