EMÍLIA CORRÊA REÚNE EQUIPE DA SEMFAZ PARA DISCUTIR O APRIMORAMENTO DE DADOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS

A gestão da Nova Aracaju continua estreitando o diálogo e se aprofundando sobre a situação administrativa do município. Neste sábado (11), a prefeita Emília Corrêa, acompanhada pelo vice-prefeito Ricardo Marques, secretários, presidentes de órgãos e assessores, reuniu-se com a equipe da Secretaria Municipal da Fazenda. O encontro teve como principal objetivo promover a integração e buscar melhorias na qualidade das informações geográficas, cadastrais e ambientais do município.

Para a prefeita de Aracaju, esse alinhamento é fundamental para o planejamento e a implementação de políticas públicas. “Todos receberão essas informações para garantir que estejamos totalmente integrados ao sistema apresentado, o que nos permitirá avançar de forma mais eficiente. Temos uma grande riqueza de conhecimento dentro de nossa casa, e estou aqui, aberta a aprimorar o que já sei e aprender o que ainda não sei, para poder aplicar isso no nosso trabalho. Temos quatro anos pela frente e vamos trabalhar intensamente para alcançar nossos objetivos”, disse Emília Corrêa.

O secretário da Semfaz, Sidney Thiago, reiterou que a reunião teve como finalidade alinhar as informações e promover a troca de dados entre as secretarias, com o uso do georreferenciamento. De acordo com ele, a ferramenta, já adotada pela Secretaria da Fazenda para fins tributários e para a execução de algumas obras no município, pode ser aproveitada por todas as secretarias na execução de projetos de infraestrutura e políticas públicas em geral.

“Isso inclui desde a construção de escolas em determinados bairros até a reforma de praças ou a recuperação de pavimentos que, como é comum, estão em péssimas condições e geram reclamações da população”, explicou o secretário da Fazenda.

Segundo Sidney Thiago, a prefeita Emília Corrêa, de maneira firme e comprometida, tem se dedicado a esses processos, especialmente no início da gestão, quando os desafios são grandes e a agenda intensa. “Sua presença, mesmo num sábado, ouvindo atentamente os técnicos da Fazenda, auditores e responsáveis pelo georreferenciamento, demonstra seu compromisso em investir na contínua melhoria das ferramentas que estão sendo desenvolvidas na pasta para otimizar a gestão pública”, concluiu.

