Emília se consolida como articuladora para fortalecer oposição e tenta voltar a unir Edvan e Rodrigo

Por Diógenes Brayner

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL), tem se consolidado como uma das principais articuladoras da oposição em Sergipe, mirando as eleições de 2026. Em um movimento estratégico, ela busca unir forças conservadoras em torno de um projeto comum, envolvendo o deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil) e o empresário Edvan Amorim, ex-presidente do PL no estado, além do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho e do deputado federal Thiago de Joaldo (PP).

A saída de Edvan do PL ocorreu diante da provável filiação de Rodrigo Valadares (UB) ao partido, prevista para a próxima abertura de janelas partidárias. Rodrigo, inclusive, conseguiu indicar sua esposa, vereadora Moana Valadares, para assumir a presidência estadual — nomeação feita através de entendimento entre o deputado, o presidente nacional do PL no Estado. Valdemar Costa Neto e a força do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acompanha as articulações no Estado.

Recentemente, Emília participou de reunião com lideranças oposicionistas, incluindo exatamente o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), o deputado Thiago de Joaldo (PP), e o próprio Edvan Amorim. O encontro teve como pauta principal a definição de uma candidatura ao governo do estado e a possível mudança de partido, com Republicanos e PSDB sendo cogitados como alternativas.

Embora Emília tenha reafirmado seu compromisso com o mandato em Aracaju, ela se colocou à disposição do grupo como alternativa ao Governo, caso Valmir de Francisquinho enfrente impedimentos judiciais. A prefeita também anunciou apoio público à candidatura de Eduardo Amorim ao Senado, incentivando o ex-senador a retornar à disputa, e declarou Rodrigo Valadares como sua segunda opção de voto para o Senado.

Com essas articulações, Emília Corrêa emerge como uma liderança capaz de unir diferentes forças políticas em torno de um projeto conservador, sinalizando que a disputa eleitoral em Sergipe será marcada por intensas movimentações e redefinições partidárias. Ela inclusive se dispõe a conciliar politicamente Rodrigo Valadares e Edvan Amorim, para fortalecer a oposição. Por coincidência Rodrigo Valadares desembarcou na noite desta quinta-feira (09) em Aracaju e chegou a falar, através do zap, falou que em relação a Edvan e Eduardo Amorim, “eles não estarão mais no PL”. Sobre a reaproximação com Rodrigo, Edvan Amorim sequer respondeu ao zap que lhe fora enviado.