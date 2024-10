Emília tem o dobro de vantagem em relação a Luiz, diz pesquisa INOR

A candidata Emília Corrêa (PL) mantém uma ampla vantagem na corrida pela Prefeitura de Aracaju, conforme pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 25, pela Rede Xodó de Comunicação. O levantamento, realizado pelo Instituto de Pesquisa do Nordeste (INOR), aponta que Emília lidera o segundo turno contra Luiz Roberto (PDT) com folga significativa.

No cenário de intenção de voto induzido, Emília Corrêa aparece com 57,38% das preferências dos eleitores, enquanto Luiz Roberto registra 29,25%. Além disso, 3,37% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder, e outros 10% demonstraram intenção de votar em branco ou anular o voto.

Quando se consideram apenas os votos válidos, que excluem as intenções de voto em branco e nulo, a vantagem da candidata é ainda mais expressiva: Emília atinge 66,23%, enquanto Luiz Roberto fica com 33,77%, refletindo uma diferença de 32,46 pontos percentuais.

A solidez da candidatura de Emília Corrêa também é refletida no grau de decisão dos eleitores. Segundo a pesquisa, 91,63% dos entrevistados afirmam estar decididos quanto ao seu voto, enquanto apenas 6% indicaram a possibilidade de mudar de escolha antes do dia da eleição. Outros 2,37% ainda não têm uma definição clara e não souberam responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 24 de outubro de 2024, com uma amostra de 800 eleitores da capital sergipana. A margem de erro é de 3,46 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança do estudo é de 95%. A pesquisa foi registrada na justiça eleitoral com o número 01750/.

Emília Corrêa lidera com 61,6% dos votos válidos, aponta pesquisa Futura

A candidata Emília Corrêa (PL) ampliou sua vantagem na corrida pela prefeitura de Aracaju, alcançando 61,6% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Futura Inteligência encomendada pela 100% Cidades e divulgada nesta sexta-feira, 25, pela revista Exame. O candidato Luiz Roberto (PDT) tem 38,4% dos votos válidos.

No total geral das intenções de voto, Emília Corrêa soma 57,8%, enquanto Luiz Roberto aparece com 36%. Além disso, 4,1% dos eleitores optaram por branco, nulo ou ninguém, e 2,1% declararam estar indecisos ou não responderam.

A pesquisa foi realizada no dia 23 de outubro com 600 entrevistas por meio de CATI (entrevista telefônica assistida por computador) e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SE-08389/2024. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Resultados para o segundo turno em Aracaju:

Votos válidos:

Emília Corrêa (PL): 61,6%

Luiz Roberto (PDT): 38,4%

Total das intenções de voto:

Emília Corrêa (PL): 57,8%

Luiz Roberto (PDT): 36%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,1%

Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,1%

Por Ascom/Coligação Por Uma Nova Aracaju