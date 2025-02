Emília visita CIRAS Raio de Sol e reforça compromisso com a inclusão social

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa visitou nesta quinta-feira (27), o Centro de Integração Raio de Sol (CIRAS) para conferir a aplicação das emendas parlamentares que ela destinou à instituição enquanto foi vereadora e para viabilizar a formalização de parcerias entre a gestão e a instituição.

A gestora atendeu ao convite da coordenadora pedagógica do Ciras, Suene Dias.

Durante a visita, Emília Côrrea, que já conhecia o CIRAS, acompanhou a realização de algumas atividades e conversou com alguns beneficiários. A prefeita falou sobre a importância do trabalho desenvolvido na instituição. “Estou muito feliz. Como é importante ver que emendas que eu destinei enquanto estive vereadora foram bem aplicadas em um trabalho que acolhe, humaniza e cuida”.

“Como vereadora, pude contribuir, e agora, como prefeita, quero seguir ajudando. Nós vamos buscar formas de ampliar esse atendimento, garantindo mais oportunidades para todos que são atendidos aqui. Queremos também abrir mais espaços na prefeitura para que esses serviços estejam mais acessíveis a quem precisa”, afirmou a prefeita.

Para dona Marluce Fernandes Bezerra, mãe de um beneficiário, o trabalho realizado pelo Ciras ajuda muito na rotina com o filho de 19 anos, que tem o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). “Depois que entramos aqui, eu entendi mais o dia a dia do meu filho. A gente já luta há 19 anos e posso dizer que é bem difícil, mas com o apoio que recebo aqui, ficou mais fácil”.

Suene Dias, agradeceu a visita da prefeita e reforçou a importância do apoio constante. “Nós já tínhamos o apoio dela enquanto vereadora e agora nós queremos estreitar as relações com a prefeitura para que possamos melhorar nossos serviços e ampliar nossos atendimentos para que mais pessoas possam ser beneficiadas”.

A prefeita Emília Corrêa também destacou a importância da união entre o poder público e a sociedade para fortalecer iniciativas como a do CIRAS. “É necessário que exista uma soma entre Prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil. Então quem puder contribuir individualmente, que faça. O trabalho aqui é maravilhoso”, concluiu.

Sobre o CIRAS Raio de Sol

O Centro de Integração Raio de Sol (CIRAS) é uma instituição que atua nas áreas de educação, assistência social e saúde, oferecendo atendimento especializado a crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência. Atualmente, atende cerca de 1.600 beneficiários por mês, contando com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, nutricionistas e outros profissionais. Além de garantir assistência terapêutica, o CIRAS busca constantemente ampliar sua estrutura para reduzir a fila de espera e aprimorar seus serviços, fortalecendo parcerias e buscando novos recursos.

