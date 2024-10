Emília vota e destaca sua campanha sem agressões e baseada em propostas

Na manhã deste domingo, Emília Corrêa, candidata à Prefeitura de Aracaju pelo Partido Liberal (PL), compareceu à sua seção eleitoral na zona sul da capital por volta das 10h para votar. Acompanhada do vice em sua chapa, Ricardo Marques, Emília seguiu posteriormente para a zona norte da cidade. Ela falou com a imprensa antes de votar.

Emília destacou sua esperança em relação ao resultado das eleições e a forte conexão que sentiu com os eleitores ao longo de sua campanha. “Hoje é o dia de concretizar o que as ruas estão falando, o que as pesquisas estão mostrando. Existe uma grande chance de resolvermos tudo no primeiro turno, e isso me enche de emoção e gratidão, principalmente ao povo de Aracaju e a Deus”, afirmou.

Em seu depoimento, a candidata mostrou confiança em uma possível vitória já no primeiro turno, mas também reconheceu que, caso isso não aconteça, continuará firme na disputa. Ela sugeriu que algumas pesquisas eleitorais foram manipuladas, mas reforçou que as “ruas gritam por mudança” e que esse sentimento será refletido nas urnas. Emília também apontou que muitos eleitores se sentem intimidados, especialmente por causa de supostas ameaças e pressões promovidas por “máquinas” políticas, mas que o “silêncio” desses eleitores acabará por falar mais alto no resultado final.

Ela aproveitou a oportunidade para falar sobre a relação com a imprensa durante a campanha, afirmando que algumas reportagens seguiram um rumo preocupante, e que isso pode prejudicar a confiança do público nos meios de comunicação. No entanto, Emília destacou que uma parte da imprensa continua ética e tem reportado os fatos com imparcialidade.

Ao comentar sobre a aliança com Ricardo Marques, Emília se mostrou satisfeita, enfatizando que a parceria foi construída com muita sabedoria. “Já tínhamos conversado sobre isso na Câmara, sabíamos que era algo que deveria ser feito com cuidado, e assim foi. A coligação abraçou Ricardo, e nossas histórias de vida, baseadas no trabalho, se conectaram. Os aracajuanos acreditaram em nós porque conhecem nossa trajetória”, declarou.

Por fim, a candidata criticou duramente as campanhas adversárias, acusando-as de disseminar mentiras e fazer acusações infundadas. Segundo Emília, a campanha dela e de Ricardo foi pautada na ética e nas propostas, enquanto seus adversários recorreram a práticas sujas, como o uso de dinheiro ilícito e mentiras. Ela acredita que, mesmo com todas as tentativas de difamação, os eleitores de Aracaju não foram enganados. “A verdade sempre prevalece”, disse Emília, reafirmando sua confiança em uma vitória justa e limpa, baseada em seu histórico de trabalho.

Mesmo com a confiança na vitória no primeiro turno, Emília garantiu que, se houver um segundo turno, sua equipe continuará focada nas propostas e na ética, apostando que os aracajuanos sabem distinguir entre a verdade e as mentiras espalhadas durante a campanha.

