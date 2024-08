Emissora de Rádio diz que Emília teria combinado perguntas para debate

O radialista Narcizo Machado, da Fan/FM divulgou nesta terça-feira (20) imagens de um encontro entre a candidata a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e o apresentador e mediador do debate da TV Atalaia, Sérgio Cursino.

A direção do Sistema Atalaia de Comunicação divulgou uma nota e decidiu trocar o mediador do debate que promove, nesta terça-feira (20), com sete dos oito candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju. O radialista Sérgio Cursino foi substituído por Gilvan Fontes.

A assessoria da candidata Emília Corrêa ainda não se manifestou sobre a denuncia.