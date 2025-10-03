Empresa investe R$ 50 milhões em expansão com apoio do Governo de Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Industrial de Sergipe (Codise), tem desempenhado um papel fundamental na expansão da indústria de laticínios no estado. A empresa Damare Alimentos, beneficiadora de leite e café, que figura entre os principais nomes do setor em Sergipe, está expandindo sua fábrica em Muribeca. Com investimento de 50 milhões, as novas operações da unidade devem ser iniciadas já no início de 2026.

A empresa chegou em Sergipe em 2022, após adquirir a Sabe Alimentos e retomar as linhas de produção da unidade de Muribeca. O grupo capixaba investiu R$ 100 milhões no projeto de reativação da fábrica, que iniciou suas operações no estado em março de 2023. Para tanto, a empresa conta com benefícios fiscais concedidos pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), que tem sido fundamental para seu fortalecimento e expansão das atividades no estado.

“Estamos de portas abertas para apoiar os novos projetos, pois seguimos comprometidos em oferecer um ambiente favorável a iniciativas que impulsionam o setor industrial em Sergipe. Essa expansão representa diversificação econômica, geração de empregos qualificados e interiorização do desenvolvimento, com destaque para o baixo São Francisco sergipano”, declara o diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães. O órgão, junto à Sedetec, é responsável pela gestão do PSDI.

De acordo com o presidente da indústria, Claudio Rezende, a capacidade de processamento da fábrica de Muribeca é de 250 mil litros de leite por mês. Com a expansão, a produção produzirá 500 mil litros. “Aquela unidade é muito forte em leite UHT, leite condensado, creme de leite, creme culinário e achocolatado. Vamos ampliar a linha”, afirma.

O gestor da Sedetec, Valmor Barbosa, destaca que a expansão da empresa representa uma importante oportunidade para que novos postos de trabalho sejam abertos. “Trata-se de uma expansão muito significativa, com um investimento de R$ 50 milhões. Isso significa mais vagas de emprego, maior desenvolvimento para a região e um impulso importante para a economia local”, diz.

Foto: Vieira Neto