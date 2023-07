Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação tem novo diretor-presidente

O governador Fábio Mitidieri deu posse nesta quarta-feira (12), a João José de Souza Pereira como novo diretor-presidente da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis). A solenidade aconteceu no Auditório do Palácio dos Despachos e contou com a presença de secretários e servidores.

Na oportunidade, Mitidieri ressaltou a importância da empresa para a promoção da governança e viabilização de soluções corporativas de tecnologia da informação e comunicação para a Administração Pública. “Com essa mudança a gente dá continuidade à oxigenação da nossa gestão. A Emgetis é uma empresa importante de tecnologia de informação, que vem nesse processo de reestruturação para que possa ajudar o Governo do Estado a se tornar cada vez mais moderno e tecnológico, e com isso ser um auxílio importante para as outras Secretarias”, frisou o governador.

Fábio ainda destacou a experiência e o perfil técnico do novo gestor. “É um profisional com experiência comprovada, que vem para somar! Tenho certeza de que daremos outra dinâmica à empresa para que possa ser cada vez mais parceira das nossas instituições e que ajude a modernizar Sergipe através da tecnologia como braço amigo importante do governo. Temos essa necessidade e urgência de acelerar os processos de desenvolvimento social e econômico de Sergipe. Para isso precisamos levar modernidade ao estado”, ressaltou.

O novo diretor-presidente, João Pereira, destacou as perspectivas e prioridades para a sua gestão. “A Emgetis tem um papel fundamental, principalmente nessa parte de infraestrutura de redes. Nosso intuito é dar seguimento a grandes projetos para trazer cada vez mais serviços de qualidade aos sergipanos”, expôs.

Perfil

João Pereira assume o cargo no lugar do engenheiro civil Ézio Prata Faro, que esteve à frente do órgão por 13 anos. O novo diretor-presidente é graduado em Direito, pela Universidade Tiradentes Unit), especialista em Direito da Tecnologia da Informação, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e MBA em Direito Eletrônico, pela Escola Paulista de Direito.

A gestão de Ézio Prata Faro foi marcada pela organização administrativa financeira da empresa e soluções que geraram economia, a exemplo do Centro de Operações de Rede do Governo de Sergipe, que passou a ser controlado pela Emgetis, representando uma economia anual de R$ 2,45 milhões para os cofres do estado.

Além disso, foi destaque a criação do projeto de modernização da tecnologia da informação em Sergipe, por meio de um acordo com a Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento (USTDA), que viabilizou o investimento de US$ 600 mil sem custo para o estado, para a implantação de internet banda larga em áreas governamentais de todo o estado, como Saúde, Educação e Segurança Pública.

Emgetis

A Emgetis foi criada em 27 de novembro de 2008, a partir da transformação da antiga Companhia de Processamento de Dados de Sergipe (Prodase) em empresa pública. Ela cumpre um papel voltado para inovação em termos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com estrutura administrativa diferenciada, voltada para uma metodologia de trabalho moderna, baseada na gestão de projetos e processos.

Vinculada à Secretaria de Estado da Administração (Sead), a Emgetis desempenha papel fundamental na promoção das melhores práticas de trabalho e gerenciamento de tecnologia de informação. A posse do novo diretor-presidente tem o intuito de promover dinamismo e avanços tecnológicos no Governo Estadual.

Foto: Arthur Soares