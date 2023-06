Empresário diz que “Fabio Mitidieri será o melhor governador de Sergipe”

O podcast publicado todas as quintas-feiras pelo veterinário e oficial da PM Heliomarto Rezende e a Advogada e Psicóloga Niclesia Dias, continua fazendo sucesso e seguidores por conta das entrevistas apresentadas e que destaca personalidades diversas, entre eles empresários, artistas, políticos, profissionais liberais e todos aqueles que enriquecem conhecimentos.

Nesta quinta (29), Heliomarto e Niclesia, abordaram sobre economia e investimentos e o convidado foi o empresário Aroldo Franca, da CEO Valor Imobiliário.

Aroldo Franca explicou que investimentos imobiliários, são oriundos de famílias em vários paises e no Brasil já é uma área em expansão.

Aroldo Franca também falou em política e, durante a conversa o empresário disse acreditar no governo de Fábio Mitidieri, que segundo ele “com todo respeito aos governos passados, mas Fábio é jovem, empreendedor, tem visão para o futuro e com certeza Sergipe irá desenvolver ainda mais. Não tenho a menos dúvida de que o nosso governador Fabio Mitidieri será o melhor governador do estado de Sergipe”, disse o empresário.