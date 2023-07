​ Empresário Luciano Barreto Aborda Mercado Imobiliário e Associações Pró-Construção em Workshop da SERGAS

O empresário Luciano F. Barreto, presidente da Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP), participou do Workshop de Planejamento Estratégico da Sergipe Gás S/A (SERGAS), que ocorre no Quality Hotel Aracaju.

Luciano Barreto, com experiência de mais de cinquenta anos no mercado imobiliário, discutiu as “Perspectivas do mercado imobiliário Sergipano e as tendências de expansão das zonas urbanas”. “É fundamental entendermos as dinâmicas atuais para planejar estratégias eficazes para o futuro”, afirmou.

Além disso, abordou um tema de grande relevância: a atuação das associações pró-construção em Sergipe, a quem ele denomina de “Associações Fake”, que têm operado à margem da lei. Luciano tem se posicionado contra essas práticas e defende a atuação legal e ética no setor. “Não queremos prejudicar ninguém! O nosso apelo é para que tudo ocorra dentro da lei, como forma de proteger o mercado e as pessoas desinformadas.”

José Matos Lima Filho, Diretor-Presidente da SERGAS, comentou sobre a contribuição de Luciano. “Os pontos levantados por ele são fundamentais para nosso planejamento estratégico. Eles nos ajudam a entender melhor o cenário atual e a sermos assertivos ao definir nossas estratégias”, disse.

O evento, que contou com a presença de Albano Franco, ex-governador do estado, e diretores da Construtora Celi, focou na troca de ideias e na definição de metas e estratégias para a SERGAS.

No final do primeiro dia de evento, Luciano Barreto, acompanhado de sua esposa, Maria Celi Teixeira Barreto, recebeu uma placa das mãos de José Matos, em reconhecimento à sua contribuição para o setor.

Foto assessproa

Por Marcelo Carvalho