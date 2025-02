EMSURB ANUNCIA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) confirmou nesta segunda-feira (03), que iniciou um novo processo de contratação emergencial para a limpeza urbana de Aracaju.

A contratação será realizada por conta do vencimento dos contratos emergenciais do serviço de limpeza, a partir da dispensa emergencial, modalidade prevista em lei que rege as empresas públicas.

Segundo a Emsurb, a dispensa emergencial terá o prazo para apresentação das empresas interessadas até esta terça-feira (04). A vencedora deve iniciar ainda este mês, já que os contratos em vigor encerram no dia 19 de fevereiro.

Em nota, a assessoria diz que “existe um Pregão Eletrônico para a contratação desse objeto, o qual encontra-se suspenso por meio da decisão nº 24.847 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), que deferiu a medida cautelar em abril de 2024”, destaca a nota.

Foto: Emsurb