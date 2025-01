EMSURB E TRIBUNAL DE CONTAS DE SERGIPE DEBATEM MEDIDAS COM FOCO NO RESPEITO AO ERÁRIO PÚBLICO

A conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Susana Azevedo, recebeu na manhã desta quarta-feira, 22, o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Hugo Esoj.

O encontro foi solicitado pelo órgão municipal com o objetivo de debater medidas que ampliem a prevenção de irregularidades, cuidado geral com as contas públicas e criação de regras capazes de potencializar e tornar eficazes todas as ações desenvolvidas pelo órgão durante a gestão da prefeita Emília Correia. Durante o diálogo, a conselheira reforçou que o TCE segue disponível para todos os administradores que buscam evitar equívocos e danos erário público.

“Recebemos a visita do presidente da Emsurb que nos procurou com a perspectiva de debater assuntos relacionados à gestão de Aracaju. Um gestor experiente, que mostra interesse em ampliar os diálogos com os órgãos de fiscalização e evitar erros que possam prejudicar de alguma forma o cidadão. Estamos desenvolvendo atividades educativas, focadas no controle das contas e respeito geral ao bem público. Todo gestor ou gestora, seja ele municipal ou estadual, pode contar sempre com o nosso acolhimento técnico”, disse. Em menos de uma semana, o presidente da Emsurb esteve na Corte de Contas por três vezes.

O gestor foi recepcionado também pelos conselheiros Flávio Conceição e José Carlos Felizola, além da conselheira Angélica Guimarães e do procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC/SE)​, Eduardo Côrtes. De acordo com Hugo Esoj, a expectativa é que nos próximos dias representantes da Emsurb possam se reunir com os conselheiros Ulices Andrade e Luiz Augusto Ribeiro. Para os próximos dois meses estão previstas ainda visitas de cortesia ao Ministério Público Estadual (MPE/SE), e ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE).

“A prefeita Emília Corrêa tem sido incisiva ao exigir que cada gestor tenha responsabilidade na execução de seus trabalhos administrativos; no atendimento cordial ao público; com representantes do Poder Legislativo e com as demais instituições constitucionais. Agradeço pela receptividade e atenção a cada tema que apresentamos durante estes encontros no TCE”, destacou Hugo Esoj.

