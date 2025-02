EMSURB PRORROGA A ENTREGA DE PROPOSTAS PARA O EMERGENCIAL DO LIXO EM ARACAJU ATÉ ESTA QUARTA-FEIRA

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) informou nesta terça-feira (04) que o processo de dispensa emergencial para a contratação de empresas de limpeza urbana segue conforme o Aviso de Contratação Direta.

Em nota, a Emsurb informou que nesta terça-feira (04), um representante de uma empresa interessada descumpriu as regras ao entregar a documentação no setor de Protocolo, em vez de à Comissão Permanente de Licitação (CPL), conforme exigido no item 2.1 do Aviso. Por isso, a EMSURB decidiu não receber a proposta naquele momento.

A nota conclui dizendo que “para reafirmar compromisso com a lisura das ações, a EMSURB prorrogou o prazo para a entrega de propostas até as 18h desta quarta-feira (05) de fevereiro garantindo um processo legal e transparente”.

Foto Emsurb