Encerra nesta sexta o prazo para eleitores da 2ª Zona Eleitoral regularizar a biometria

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) alerta as(os) eleitoras(es) da 2ª Zona Eleitoral de Aracaju para o fim do prazo da segunda etapa de convocação para a regularização do cadastro biométrico. O atendimento para as(os) moradoras(es) dos bairros Capucho, Centro, Jardins, Pereira Lobo, Ponto Novo e São José segue apenas até a sexta-feira, 3 de outubro.

Para garantir o atendimento, é necessário agendar no site oficial do TRE-SE e comparecer à Central de Atendimento ao Eleitor (Rua Itabaiana, 580, bairro São José), das 7h às 13h, levando documento oficial com foto e comprovante de residência.

A partir da próxima segunda-feira, 6 de outubro, terá início a terceira etapa de convocação para a regularização do cadastro biométrico. Nesta fase, devem comparecer os eleitores residentes nos bairros Cirurgia, Getúlio Vargas, Inácio Barbosa, Novo Paraíso, Praia 13 de Julho, Salgado Filho e Siqueira Campos (2ª ZE); Santo Antônio e Industrial (1ª ZE); além de Atalaia, Aeroporto, Coroa do Meio, Farolândia, Jabotiana e São Conrado (27ª ZE). O prazo para atendimento desta etapa segue até o dia 17 de outubro.

Vale destacar que eleitoras(es) de outros bairros da capital e do interior também podem se antecipar e realizar o agendamento.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Ouvidoria do TRE-SE pelo WhatsApp (79) 99948-1969, telefone (79) 3209-8777, Balcão Virtual ou e-mail ouvidoria@tre-se.jus.br. Também é possível consultar a situação do título no site do Tribunal.

Fonte TRE-SE