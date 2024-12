“Encerramos 2024 com mais uma grande conquista”, declara Sargento Byron

Nesta segunda-feira, 16, o vereador por Aracaju, Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB), participou da solenidade de assinatura da ordem de serviço para o início das obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves.

Em seu primeiro mandato, Byron teve intensa participação em momentos como este: “a cada assinatura de ordem de obras, a gente avança nas melhorias para a nossa cidade, para o nosso povo. A atual legislatura da Câmara Municipal de Aracaju cobrou muito por pautas no tocante à mobilidade urbana e, esta é, sem dúvidas, a maior obra de infraestrutura urbana desde a construção da Ponte Aracaju-Barra. Agora, estamos interligando regiões dentro da nossa própria capital, promovendo ainda geração de emprego e renda. Parabéns, Governo de Sergipe e todos os envolvidos! Encerramos 2024 com um mais uma grande conquista”, declarou Byron que assume seu segundo mandato no próximo ano.

Com um investimento inicial de R$ 318.268.670,35, a obra faz parte das ações do Programa Desenvolve Sergipe, com previsão de conclusão em 2027, gerando 400 empregos diretos e cerca de mil indiretos.

O Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves traz para Aracaju a construção de duas Obras de Artes Especiais (OAEs): um viaduto com extensão aproximada de 180 metros, na interseção da Avenida Tancredo Neves com a Avenida Beira Mar; e uma ponte estaiada de 360 metros, interligando a Avenida Tancredo Neves ao Bairro Coroa do Meio.

Foto assessoria

Por Jacqueline Reis