Encontro com Gilvanete reúne a advocacia e reafirma a força de sua candidatura

A advogada Gilvanete Losilla realizou o ‘Encontro com Gilvanete’, um momento marcado pela ampla participação da advocacia sergipana e pela renovação e ampliação dos apoios à sua candidatura à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) pelo Quinto Constitucional. O evento foi mais uma demonstração do crescimento constante de seu projeto.

O encontro foi pautado pelo diálogo franco, pela troca de experiências e pela escuta atenta, criando um ambiente de reflexões importantes sobre o Quinto Constitucional e sobre os desafios vividos diariamente pela advocacia. “Esses momentos são essenciais para fortalecer a jornada e reafirmar o propósito que une tantos profissionais em torno da nossa candidatura à vaga de desembargador no TJSE como representante da advocacia”, ressaltou Gilvanete.

Durante sua fala, Gilvanete Losilla destacou o sentimento que a impulsiona nesta caminhada, relembrando sua trajetória, marcada pela educação que a levou à Universidade Federal de Sergipe, à Defensoria Pública, ao Tribunal de Justiça e à Procuradoria do Estado. “Uma história construída com perseverança e superação. E o que me impulsiona neste desafio, que é a disputa do Quinto, é a esperança de uma classe que saberá escolher, com responsabilidade, quem integrará a lista sêxtupla”, afirmou.

A candidata relembrou ainda os limites enfrentados durante sua trajetória, mas sem permitir que as adversidades definissem seu caminho. “Sinto-me como uma atleta que desafia seus próprios limites, especialmente num mundo que tantas vezes tenta dizer que a mulher ‘não pode’. Pois eu estou aqui para afirmar que podemos sim. Podemos e vamos continuar indo muito longe, ocupando cada vez mais espaços de poder e decisão”, declarou.

Além da reafirmação de apoios e da chegada de novas adesões, o encontro demonstrou que Gilvanete está consolidando ainda mais a força de sua candidatura e evidenciou a confiança crescente da advocacia sergipana em seu projeto. “Agradeço a cada um que esteve presente neste encontro, que reforçou a união em torno de uma candidatura que se apresenta com propósito, sensibilidade e compromisso com a classe, mostrando mais uma vez que estamos no caminho certo”, salientou Gilvanete Losilla.

