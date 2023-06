Encontro de Conselhos Estaduais de Juventude do NE acontece em Aracaju

A partir desta terça-feira, dia 27, Aracaju sedia o Encontro de Conselhos Estaduais de Juventude do Nordeste. A cerimônia de abertura acontece às 15h, na Assembleia Legislativa com a participação de representantes do Governo de Sergipe, da Secretaria Nacional de Juventude do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República e do Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE), além dos Conselhos de cada estado da região. O deputado estadual Neto Batalha (PP) vai presidir a sessão.

“Na condição de deputado mais jovem da Alese, reconheci o esforço dos organizadores e não pensei duas vezes em dar total apoio ao evento. Acredito que será um momento produtivo, pois permitirá a abertura do diálogo com jovens que possuem boas intenções com a gestão pública na região”, comentou Neto Batalha.

Com a presença de representantes dos 9 estados nordestinos, o encontro segue até a próxima quinta-feira, dia 29 de junho. O objetivo é trocar experiências, realizar uma avaliação conjuntural das políticas públicas de juventude e encaminhar ações conjuntas para toda a região.

