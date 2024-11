Encontro de Novos Gestores será realizado dias 2 e 3 de dezembro

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) realizará o Encontro de Novos Gestores “Caminhos para uma Gestão Eficiente” nos dias 2 e 3 de dezembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Del Mar Hotel. O evento é voltado para prefeitos e prefeitas eleitos, além de suas equipes técnicas, com o objetivo de promover a troca de experiências e conhecimentos essenciais para uma gestão pública eficaz e alinhada às necessidades da população.

A programação contemplará temas relevantes como saúde, educação, assistência social, administração pública, ICMS Social, controle interno, portal da transparência e normativos para início de gestão. A iniciativa visa capacitar os novos gestores com informações que contribuirão para a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade.

Entre as autoridades já confirmadas, estão o governador Fábio Mitidieri, a presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Susana Azevedo, e o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe (MP/SE), Nilzir Soares Vieira Junior.

A vice-presidente da FAMES, Silvany Mamlak, ressalta a importância do evento: “Receber os novos gestores e suas equipes é fundamental. Este encontro proporcionará um espaço para compartilharmos conhecimentos que farão a diferença na administração pública”, pontuou Silvany.

As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no site da FAMES: www.fames.org.br. A participação é uma oportunidade para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades e conhecimentos em gestão pública.

Texto e foto Innuve Comunicação