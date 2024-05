ENCONTRO DO FÓRUM DE COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO FINAL RECEBE DEPUTADOS DE TODO PAÍS

O evento ocorre de 5 a 7 de junho e já estão com as inscrições abertas. Evento contará com a presença do Presidente da CCJ do Senado Federal, Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP)

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), em parceria com a União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) e o Colegiado Permanente de Comissões de Constituição e Justiça, realizará entre os dias 5 e 7 de junho, no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), em Aracaju, o 2° Encontro do Fórum de Comissões de Constituição e Justiça e de Redação Final (CCJR’s). O encontro é aberto ao público, mas de capacidade limitada.

Entre os palestrantes confirmados estão o procurador de Justiça do Ministério Público de Sergipe (MPSE), Dr. Carlos Augusto de Alcântara Machado; o professor de Direito Constitucional na Universidade Católica de Pernambuco (UCP), Dr. Marcelo Labanca Corrêa de Araújo; o presidente do Colegiado Permanente de CCJRs, Ismael Crispim (MDB-RO); o presidente da Unale, Sérgio Aguiar (PDT-CE); e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP).

Para o presidente da CCJ da Alese, Deputado Cristiano Cavalcante, Sergipe se coloca no centro do debate nacional sobre a atuação das CCJRs. “Por meio deste que é o segundo encontro e que engloba todas as Comissões de Constituição e Justiça e de Redação Final das Assembleias Legislativas de todo o país, Sergipe se torna o coração de um debate nacional cada vez mais fortalecido, que tem por objetivo maior garantir maior celeridade na tramitação de projetos dentro das Casas Legislativas. Além disso, teremos a participação de nomes como o do senador Davi Alcolumbre, que enriquecerá grandemente esse debate fortalecendo o diálogo entre os legisladores e legislativos estaduais”, acrescentou.

O Fórum das CCJRs faz parte da agenda de deputados estaduais com o objetivo disseminar as boas práticas no âmbito das CCJRs, além de discutir e fomentar o fortalecimento das prerrogativas do Poder Legislativo. Parlamentares e técnicos legislativos do País debaterão temas como o papel das Comissões de Constituição e Justiça no Controle de Constitucionalidade, Técnica Legislativa e o Pacto Federativo, entre outros.

As inscrições estão abertas e a programação disponíveis no site al.se.leg.br/forumccjr.

Foto Jaová Luiz

Da Assessoria de Impressa