Encontro Empresarial discutirá desafios e soluções para o desenvolvimento no 1º Norverde

No próximo dia 27 de agosto, Aracaju sediará o Encontro Empresarial de Sergipe, parte da programação da 1ª Conferência de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Norverde), que acontece nos dias 27 e 28, no Vidam Hotel. Com o tema “Superando Desafios e Criando Soluções para Negócios Sustentáveis”, o momento será um espaço estratégico para reunir empresários, gestores públicos e especialistas em torno de ações voltadas à sustentabilidade, à gestão ambiental e ao crescimento econômico e social do estado.

O Norverde é um evento captado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), e será pioneiro em discutir os desafios e oportunidades do Nordeste de forma transversal, levando em consideração as características e potencialidades da região. A programação conta com palestras, conferências, cursos e debates, voltada a recursos hídricos, resíduos sólidos e sustentabilidade.

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Menezes Dias, explica que o Encontro tem o objetivo de ser um ambiente colaborativo que incentive o desenvolvimento de projetos sustentáveis a longo prazo. “Queremos debater soluções que enfrentem as dificuldades das empresas, beneficiem comunidades locais e que possam contribuir para o crescimento econômico integrado ao desenvolvimento social e a preservação do patrimônio ambiental”, enfatizou.

Programação

O Encontro Empresarial de Sergipe acontece no primeiro dia do Norverde, na terça-feira, 27, a partir das 15h, e conta com o apoio do Fórum Empresarial de Sergipe. A ocasião será uma oportunidade para compartilhamento de informações, apresentação de experiências e debate de dúvidas pertinentes sobre sustentabilidade, licenciamento e desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental.

Entre os participantes confirmados estão o presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Carlos Anderson Pedreira; o diretor de Recursos Hídricos da Semac, Luiz Carlos Sousa; o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) em Sergipe, Cássio Murilo; o diretor executivo da Raiz Engenharia e Consultoria Ambiental, Genival Nunes; o geógrafo da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Diego Menezes; a promotora de Justiça e diretora do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente e de Proteção do Direito à Integridade do Sistema Climático, do MP/SE, Aldeleine Melhor Barbosa; e a representante do Fórum Empresarial de Sergipe, Ana Maria Mendonça, que mediará o encontro.

Inscrições

O evento é gratuito e os interessados podem se inscrever pelo site www.norverde.com.br. Os participantes podem contribuir, na entrada do evento, com um quilo de alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão, farinha, óleo, açúcar, entre outros alimentos que não precisam de refrigeração e que tenham validade prolongada. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade.

Foto: Igor Matias