ENCONTRO ENTRE GOVERNADORA EM EXERCÍCIO E PREFEITA REFORÇA REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA POLÍTICA

A governadora de Sergipe em exercício, Iolanda Guimarães, reuniu-se nesta quinta-feira, 8, com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e a presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SE), conselheira Susana Azevedo. A visita de cortesia foi realizada ao gabinete da prefeita, na capital sergipana, e representou um momento histórico: pela primeira vez na história, o encontro reuniu três mulheres ocupando tais cargos, demonstrando a força e a representatividade feminina na política sergipana.

Iolanda Guimarães destacou a simbologia da visita como forma de inspiração para outras mulheres. “Esse encontro tem muito significado e é simbólico, porque representa a força da mulher, que a mulher pode ocupar e deve ocupar os espaços de poder. É um incentivo para todas as mulheres, que elas participem da vida política, da vida acadêmica, para fazer diferente e melhor”, afirmou a governadora em exercício.

Prefeita de Aracaju, Emília Corrêa ressaltou que o encontro tem um significado que vai além da sua realização em si, e que representa um momento importante para o futuro quanto à presença feminina nos cargos mais importantes da sociedade. “As nossas histórias de vida inspiram outras mulheres, outras meninas, então a gente fica muito feliz. Aqui foi uma visita, um encontro de cortesia, de gentilezas e de união de forças. A partir disso, outras mulheres virão. Nós temos um olhar diferente. É muito mais do que um encontro, pois lá na frente as pessoas lembrarão disso, e as crianças de hoje saberão do que nós fizemos”, pontuou.

Já a presidente do TCE-SE, Susana Azevedo, sublinhou a determinação feminina para conquistar sonhos e alcançar postos de importância, e de como o poder público tem papel importante nisso. “Nós queremos mostrar às mulheres sergipanas que elas podem perseguir seus sonhos e vão chegar lá. Todos nós aqui temos uma história de vida com muita luta, determinação, foco e fé. Queremos que outras mulheres também cresçam para que a gente possa ajudar, principalmente aquelas que ainda estão lá embaixo, e que nós, com políticas públicas, devemos puxar”, frisou ela.

Além da representatividade feminina, o encontro celebra a união entre os diferentes poderes, que tem sido pregada desde a eleição de Emília Corrêa, visto que em novembro de 2024, antes mesmo de sua posse, ela já havia se reunido com o governador Fábio Mitidieri. Novos encontros também já foram realizados após a posse de Emília, reforçando o trabalho em prol da população aracajuana e sergipana.

“Aqui nós também trabalhamos pela união dos poderes. Sempre digo que devemos estar ocupando mais espaços de poder, e esta é uma representação disso. A maioria da população é de mulheres, então por que não ocupamos esses postos também? Isso precisa ser registrado. Nós precisamos de união e de fortalecimento entre nós mesmas”, acrescentou Iolanda Guimarães.

Protagonismo feminino

O protagonismo feminino em diversos setores da sociedade, evidenciado por este encontro, tem sido pauta constante na atual gestão do Governo de Sergipe. Segundo estatísticas recentes da pesquisa nacional feita pelos Institutos Aleias, Alziras, Foz e Travessia Políticas Públicas, a gestão estadual possui hoje 41% de participação feminina nas secretarias, figurando entre os cinco estados do Brasil com maiores percentuais no quesito.

Inédita, a pesquisa revela trajetórias e desafios das mulheres que lideram as secretarias estaduais do Brasil, e teve seus dados coletados entre dezembro de 2023 e março de 2024. O estado de Sergipe aparece empatado com o Amapá, com 41% de secretarias comandadas por mulheres, um número bem superior à média nacional, de 28%. Acima deles estão apenas Alagoas com 51%, Ceará com 47% e Pernambuco com 44%.

Foto: Reinaldo Moura