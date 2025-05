Encontro Nacional de Mulheres da CUT homenageia Ângela Melo e Ana Lucia

O Encontro Nacional de Mulheres da Central Única dos Trabalhadores focou no planejamento de ações de luta.

O Encontro foi realizado de 23 a 25 de maio, em Brasília, onde as mulheres dirigentes sindicais da CUT receberam informações de como cadastrar as conferências livres; estratégias para agregar mulheres para a luta; formação sobre o Protocolo 190 do antiassédio em organizações sindicais e em locais de trabalho; além de palestras com equipes de trabalho do Ministério das Mulheres.

“Foram 3 dias de muitas trocas de experiências em rodas de conversas, muito aprendizado e companheirismo. E foi também um momento de muita emoção porque tivemos homenagens”, declarou Adenilde Dantas, diretora da Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT/SE, que participou do Encontro.

No segundo dia do evento, 24 de maio, no início dos trabalhos, Adenilde Dantas prestou homenagem a duas mulheres de Sergipe que lhe inspiram na vida política e sindical: as professoras Ana Lúcia e Ângela Melo.

“Ana Lucia está na minha dissertação de mestrado e na minha tese de doutorado, ela me influencia desde quando eu tinha 14 anos, quando fui pela primeira vez a uma assembleia, levada pelo professor de História. Conheci o movimento sindical ali. No ano seguinte, fui estudar na Escola Normal, e Ana foi minha professora de Métodos e Técnicas de Alfabetização de jovens e adultos. Foi a partir dela que tive meu primeiro contato com os textos de Paulo Freire e percebi o cominho que eu iria trilhar na educação e no SINTESE”, revelou a professora.

Adenilde Dantas contou que seu encontro com a professora Ângela Melo foi no SINTESE.

“Sempre gostei da forma como Ângela conduzia a luta sindical. Ana Lúcia e Ângela são importantes referências em minha vida, tanto pela participação na fundação do Partido dos Trabalhadores, como na fundação da CUT em Sergipe. Ambas junto com outros companheiras/os tomaram o SINTESE da mão do Governo, porque antes de ser um sindicato, era uma associação fundada dentro do gabinete do governador, em 1977. A vida delas é inspiração para mim”, declarou Adenilde Dantas.

A diretora da Secretaria da Mulher Tabalhadora da CUT/SE contou que o Encontro Nacional de Mulheres também prestou homenagem à professora Nalu Faria, uma figura importante no movimento feminista e ativista no Brasil, especialmente conhecida por seu papel na Marcha Mundial das Mulheres. Ela foi fundadora e dirigente da Marcha Mundial das Mulheres, que se articulou em 1998 e foi lançada em 2000. Nalu também foi coordenadora da Sempreviva Organização Feminista (SOF) e atuou em diversos movimentos sociais. Ela faleceu próximo à data da professora Ângela Melo e foram companheiras e contemporâneas.

Por: Iracema Corso