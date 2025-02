ENCONTRO NO FÓRUM EMPRESARIAL DE SE SELOU O INÍCIO DE TRATATIVAS PARA INVESTIMENTOS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS

O estreitamento das relações entre Sergipe e a Áustria ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (17), com a realização de uma reunião-almoço no Fórum Empresarial de Sergipe. O encontro, que reuniu o embaixador austríaco no Brasil, Dr. Stefan Scholz, a embaixatriz Angelika Scholz, representantes do governo estadual e líderes empresariais, teve como foco o fortalecimento de projetos nas áreas de transição energética, inovação, turismo sustentável e economia criativa.

A visita da comitiva austríaca, que inclui representantes da Green Energy Park (GEP Global), sinaliza o interesse do país europeu em investir em Sergipe. “Estamos aqui para formar parcerias para a transição energética. A Europa exige acesso a alternativas de combustíveis, e o Brasil tem um preço bastante atrativo”, afirmou o embaixador Stefan Scholz, que também expressou sua admiração pelo estado: “Lamento não ter conhecido Sergipe antes. É um estado belíssimo”.

A secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila, destacou a importância do diálogo entre Sergipe e Áustria para o desenvolvimento do estado. “Essa é uma oportunidade de construirmos uma parceria duradoura e de sucesso. A Secretaria da Fazenda está à disposição dos empresários sergipanos para o fortalecimento das parcerias público-privadas”, garantiu.

Geraldo Majela, coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, aproveitou a ocasião para se despedir da coordenação, agradecendo a colaboração de todos os membros e ressaltando a importância da parceria com a Desenvolve-se para o fortalecimento do empresariado sergipano. “Agradeço a todos que fazem parte do Fórum pela cooperação ao longo de minha gestão. Minha luta sempre foi para o fortalecimento da classe empresarial sergipana”, declarou.

Durante o encontro, o Diretor de Atração de Investimentos, Relações Internacionais e Comércio Exterior da Desenvolve-se, Ademário Alves, apresentou as potencialidades do estado para os investidores austríacos, com foco na economia verde, infraestrutura, capital humano e instituições.

Milton Andrade, presidente da Desenvolve-se, complementou a apresentação, destacando o bom momento econômico de Sergipe. “Em 2024, o PIB do estado cresceu 3,6%, superando a previsão inicial de 1,7%. Além disso, somos o estado mais seguro do Nordeste, conquistamos a nota A na classificação da Secretaria do Tesouro Nacional e apresentamos um bom desempenho nos índices de desemprego e crescimento do comércio”, ressaltou Andrade, que também mencionou os investimentos na adutora de Curralinho, a parceria com a Iguá, o plano estadual de economia verde e o potencial de Sergipe na produção de hidrogênio verde, com a parceria com a Green Energy Park, que prevê investimentos de 5 bilhões de Euros.

A Desenvolve-se formalizou sua adesão ao Fórum Empresarial de Sergipe durante o evento, através da assinatura do termo de ingresso.

Ao final do encontro, o embaixador e a embaixatriz foram presenteados com mimos, em um gesto de cordialidade e agradecimento pela visita.

Texto e foto Marcelo Carvalho