ENCONTRO REÚNE CANDIDATOS DO PP COM CHAPA MAJORITÁRIA PARA DISCUTIR ESTRATÉGIAS ELEITORAIS EM ARACAJU

Na noite desta quarta-feira, 14, foi realizada uma roda de conversa na sede do Partido Progressistas (PP) em Aracaju. O evento contou com a presença dos candidatos e candidatas a vereador pelo partido, além do candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT) e seu vice na chapa, Fabiano Oliveira. O encontro teve também a participação do prefeito Edvaldo Nogueira e de Fernando Carvalho, suplente de senador e coordenador da campanha do PP.

O objetivo da reunião foi definir as diretrizes e estratégias para o início da campanha eleitoral, que começa oficialmente nesta sexta-feira, 16. Durante o encontro, foram discutidas orientações para o pleito, como a organização das agendas de campanha, que incluirão caminhadas, visitas a comunidades e carreatas. Além disso, o evento serviu para fortalecer a importância dos candidatos e candidatas do PP e debater um projeto voltado para o desenvolvimento de Aracaju.

Edvaldo Nogueira enalteceu as qualidades da chapa, destacando a experiência tanto de Luiz Roberto como de Fabiano Oliveira. “Luiz é uma das pessoas mais competentes e leais que já conheci. Vocês vão ver quem é ele quando assumir a Prefeitura de Aracaju. Nós estamos vivendo na cidade com a melhor qualidade de vida do Nordeste e Luiz e Fabiano vão transformar na melhor do país, eu não tenho dúvida disso”, afirmou.

Fabiano Oliveira, candidato a vice-prefeito, ressaltou a união do grupo e o compromisso com um projeto de avanço para a cidade. “Nós buscamos a unidade para somar forças pensando em um projeto chamado Aracaju. Não é um projeto individual do PP ou de Fabiano. A política se faz com grupo e foi pensando no melhor para a nossa cidade que nós decidimos estarmos juntos nesse projeto. Com certeza o PP terá um papel crucial nessa campanha”, destacou.

Luiz Roberto, candidato a prefeito, afirmou que tem se dedicado ao estudo das questões que envolvem Aracaju. Ele também elogiou o time do PP: “Eu e Fabiano temos nos reunido diariamente para estudar a nossa cidade, pensando no futuro de Aracaju e como ela vai avançar. Aproveito para dizer que fiquei muito feliz em constatar um processo de preparação consistente dos candidatos da nossa coligação, envolvendo assessoria e preparação argumentativa para o momento histórico que temos pela frente”, declarou.

O encontro reafirmou o compromisso dos partidos envolvidos com a campanha que visa o desenvolvimento de Aracaju, destacando o papel fundamental dos candidatos e candidatas do PP e suas propostas para o avanço da cidade. Fabiano aproveitou para reforçar o convite para o primeiro ato de campanha com as mulheres que acontecerá nesta sexta-feira, 16, no Centro de Convenções, a partir das 18 horas.

