ENCONTROS DA REDE DE MULHERES EMPREENDEDORAS FORTALECEM CONEXÕES ENTRE EMPREENDEDORAS EM SERGIPE

Fortalecer conexões e trocar experiências. Esses são dois dos diversos objetivos estabelecidos pelo projeto Rede de Mulheres Empreendedoras de Sergipe, iniciado em maio deste ano e que atende a 30 mulheres sergipanas. Promovido pelo Grupo Gambiarra e do Instituto SER, com recursos do Ministério da Cultura, por meio de emendas parlamentares do senador Alessandro Vieira (MDB), e apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, a Rede reforça seus objetivos nos encontros com as participantes.

Rede, como o próprio nome já diz, é um entrelaçado, desta vez, ao invés de fios, entrelaçar histórias, costurar conexões e auxiliar a fortalecer o empreendedorismo sergipano a cada encontro tem sido o trabalho do projeto. No último dia 3, foi realizado um momento de encontro entre as participantes na Casa Gambiarra. A empreendedora Nara Caroline da Silva, proprietária da marca Cats Acessórios, observa que estar ao lado de outras mulheres promove uma troca interessante e engrandecedora. “Para mim, esses encontros presenciais são importantes porque posso ouvir as histórias e vivências de outras mulheres, sendo contadas por elas mesmas. Vejo também que as histórias acabam sendo semelhantes em alguns pontos, mesmo o grupo sendo bastante diversificado”, destaca.

Nara ainda reforça a conexão entre as mulheres e os desafios enfrentados no empreendedorismo local. “A sociedade impõe barreiras só por sermos mulheres, por estarmos em grupo, saber e entender quais são as dores e os problemas que cada uma enfrenta, é importante porque assim podemos nos ajudar e fortalecer a Rede”, ressalta.

A importância desta troca também foi ressaltada por Bárbara Rocha, da Xocó Chocolates. Para ela, o encontro serviu como um guia. “Motivar, alinhar e estabelecer verdade e autoconhecimento, dentro e fora das nossas ilhas. Conhecer e falar da nossa história é incrível”, diz a empreendedora. Barbara ainda reforça o quanto é especial participar do projeto. “Estar na Rede faz parte de um dos processos mais satisfatórios que ganho de Sergipe. Um compilado de mulheres lindas e potentes juntas por uma mesma causa”, completa.

Para a coordenadora do projeto, Isabele Ribeiro, cada encontro é um ponto de construção para o propósito da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras. “Criamos a Rede como um programa de formação para líderes empreendedoras, para que essas histórias que são tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais, fossem entendidas e o trabalho dessas mulheres fosse potencializado, pois acreditamos que, desta forma, vamos fazer delas multiplicadoras de um empreendedorismo consciente”, assegura Isabele.

Patrícia Lima, empreendedora da marca Moda Patrícia Lima, também esteve entre as participantes do encontro que iniciou as atividades do projeto no mês de agosto. Para ela, o momento foi além do conhecimento e da troca, foi de cuidado. “Estou no mercado faz 33 anos e já ultrapassei muitas barreiras na minha vida, fazer parte deste projeto vai além de aprendizado. Sinto que é de cuidado. No último encontro, eu senti paz, tranquilidade e cuidado. Pude viver o momento e agradecer aquela troca”, explica.

Obará Comunicação Integrada – Foto: Rafa Borgatto