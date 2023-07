Enfrentamento da Violência Sexual Infantil é tema de palestra na Alese

Na manhã desta terça-feira (4), ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), uma palestra sobre a ‘Campanha Faça Bonito: Proteja nossas Crianças e Adolescentes, no Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes’. A palestra foi ministrada pela representante do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Sergipe, e ativista, Glícia Salmeron. A iniciativa foi da deputada estadual Linda Brasil (PSOL).

Por intermédio da Lei Estadual N° 8.683/2020, aprovada na Casa Legislativa através de inciativa do deputado Doutor Samuel Carvalho (Cidadania), durante o mês de maio o Estado de Sergipe deve promover ampla divulgação do ‘Maio Laranja’, a qual determina que o processo de conscientização nas escolas da Rede Estadual de Ensino e outras instituições de caráter educacional. Esse trabalho deve ocorrer por meio de palestras e debates sobre as políticas públicas voltadas ao combate e ao abuso, bem como à exploração sexual infantil, além de expor materiais didáticos sobre o tema e realizados concursos de redação, poemas e artigos, com o objetivo de estimular a reflexão.

Segundo Glícia Salmeron, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado tem por objetivo fazer um trabalho de articulação e mobilização para despertar a sociedade. “O que existe hoje de equipamentos para atendimentos dessas vítimas, são mecanismos que precisam ser fortalecidos do ponto de vista da política pública, do orçamento, do quadro de pessoas, técnicos e profissionais que fazem esse atendimento. E sobretudo é assustador como cresce o número de vítimas de violência sexual, com mais um novo tipo de violência, que é a violência virtual”, afirmou.

Ainda para a ativista, o abuso e a exploração sexual infantil precisam ser uma política de enfrentamento do Estado brasileiro. “Sobretudo, quando gente fala do estado de Sergipe, no recorte de prioridade absoluta como prevê a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e para isso é preciso que a rede de proteção funcione, e que as famílias tenham este discernimento, essa capacidade de entender que criança precisa ser protegida e não violentada”, disse Glícia.

Para a deputada Linda Brasil foram trazidas algumas reflexões e falas importantes. “O histórico desse tipo de violência nos conduz a buscar ações voltadas para a proteção das crianças e adolescentes em relação a violência e exploração sexual. Foi mais um momento muito especial, que a gente tocou neste assunto, e também para falar da importância do Estatuto da Criança e Adolescente na proteção das crianças do nosso Estado e do país”, disse a deputada.

Desdobramentos

Parlamentares presentes no plenário participaram dos desdobramentos da palestra. O deputado Marcos Oliveira (PL), parabenizou a iniciativa afirmando que: “são problemas reais da sociedade sergipana, e é muito mais profundo do que uma mera eleição do conselho tutelar, do que um mero atendimento policial. É uma realidade que é vivida, e infelizmente por milhares de famílias. Geralmente os abusadores é que tem a confiança da criança, e fazem parte da própria família.”

Para a deputada Lidiane Lucena (Republicanos), é dentro da escola que a criança consegue falar.

“Acredito que é um assunto muito difícil de conversar. Precisamos derrubar tabus, porque muitas vezes essas crianças são vitimizadas e precisamos também ter em atividade a educação sexual dentro das escolas. As pessoas precisam entender que estamos ensinando as crianças a se defender e entender o que é abuso. Na maioria das vezes é dentro das escolas que a criança consegue falar sobre esse assunto”, ressaltou.

O deputado Luizão Donatrampi (União Brasil), também parabenizou a deputada Linda Brasil pela iniciativa.

“A criança é um ser puro, que deve ser respeitado. Os pais precisam ensinar o respeito as diferenças, falo em defesa das crianças que devem crescer em paz, escolher da vida o que ela quer fazer, estudar, e os pais cobrarem o respeito à todos”, afirmou o parlamentar.

Foto: Joel Luiz

Por Paulo Santos