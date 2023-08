Engenheiro agrônomo Manoel Moacir é agraciado com Título de Cidadania

Em Sergipe desde 2013, o engenheiro agrônomo Manoel Moacir Costa Macêdo foi agraciado na tarde dessa segunda-feira, 7, com o Título de Cidadania Sergipana concedido pela Assembleia Legislativa por meio de propositura apresentada pelo deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas).

Natural de Rio Real, na Bahia, Manoel Moacir foi chefe-geral da Embrapa Tabuleiros Costeiros de 2013 a 2018. Durante a sua gestão, o estado de Sergipe foi classificado entre as cinco primeiras unidades de pesquisa da Embrapa no Brasil.

Em sua história à frente desta empresa no estado, destacam-se ainda a elaboração do zoneamento das catadoras de Mangaba, o desenvolvimento de um projeto de ressocialização de apenados no ambiente da Embrapa e a criação do SEALBA – território produtivo dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia.

De acordo com o Luciano Pimentel, Manoel Moacir é um homem apaixonado por Sergipe, um técnico extremamente capacitado e um articulista de destaque que produz, semanalmente, artigos suscitando discussões relevantes sobre temas relacionados à agricultura, à pecuária e à economia.

“Com essa honraria celebramos a trajetória de um profissional responsável por iniciativas que promoveram o desenvolvimento do nosso estado, através da produção de conhecimento científico. Que este título de cidadania seja um símbolo perene de nossa gratidão e admiração por seu trabalho e contribuições para o crescimento Sergipe, que hoje te abraça como um filho. É um orgulho para nós poder chamá-lo de sergipano!”, disse o parlamentar no discurso de saudação ao homenageado.

O mais novo cidadão sergipano possui 16 livros publicados, como autor, coautor ou organizador. Obras que abordam desde aspectos da engenharia agronômica até política, passando por relatos de experiências vividas em sua terra natal, que faz fronteira com Sergipe. Atualmente, Manoel Moacir é articulista no “Jornal do Dia”, “Rádio e Portal FM 93.1”, em Itabaiana, e na “Rádio Real FM”, na Bahia.

Manoel Moacir e Sergipe

Filho de Maria Costa de Macêdo, sergipana de Itabaianinha, e de Marivaldo Alves de Macêdo, sertanejo de Itapicuru (Bahia), Manoel Moacir esteve em Sergipe pela primeira vez ainda adolescente, quando assistiu o ídolo Pelé jogar na inauguração do Estádio Lourival Baptista (Batistão), em julho de 1969. Com família no estado, as viagens eram recorrentes e logo o vínculo com Sergipe se fortaleceu.

“Sempre quis morar em Sergipe. Todos os meus irmãos têm residência aqui, minha mãe é sergipana, tenho primos em Tomar do Geru e Itabaianinha. Ou seja, já era um sergipano de coração, mas a vida profissional me afastou do Nordeste por anos. Estou feliz de ter retornado e de ser reconhecido com essa honraria”, destacou o engenheiro.

Sergipano de fato e de direito, Manoel Moacir ressalta que a homenagem outorgada pela Assembleia Legislativa se reveste de um significado ainda maior por ser fruto do mandato do deputado Luciano Pimentel.

“Me sinto honrado por recebê-lo das mãos de um parlamentar do quilate de Luciano Pimentel, um deputado por três mandatos, ilibado, comprometido com as causas coletivas e autor de leis que estão grudadas na vida dos sergipanos e sergipanas. Além disso, é um baiano de nascimento, como eu, e cidadão sergipano também por adoção desta Casa. Sou muito agradecido por essa homenagem e espero corresponder a essa grande distinção”, afirmou Manoel Moacir.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões