ENGENHEIROS DE TODO O PAÍS VISITAM AS OBRAS DE MACRODRENAGEM DA ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU

Coordenadores, que participam da 4ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil – CEEC fizeram uma visita técnica nas obras de macrodrenagem da Zona de Expansão de Aracaju, esta semana.

Na ocasião, eles puderam conhecer o projeto e acompanhar o andamento das obras, que estão sendo realizadas para acabar com os alagamentos constantes naquela região no período de chuva.

A coordenadora da CCEE/SE, Andréa Lins, destacou que a obra é muito grande e importante para a cidade de Aracaju, e que os coordenadores tiveram uma experiência técnica marcada por muito conhecimento, não somente técnico, mas também sobre a cidade de Aracaju.

“Essa é uma obra de grande porte, que vai atender a uma demanda antiga da população dessa região. A engenharia é fundamental nesse processo e foi isso que nós vimos aqui hoje”, falou.

A previsão é que a obra seja concluída em 2026. Os trabalhalhos contemplam um grande canal, uma avenida construída de forma paralela, com 7,6 km de extensão em cada um dos seus dois sentidos, com três faixas de rolamento cada, ciclovia, passeios em concreto e acessibilidade.

Além disso, serão construídos outros 19 canais de drenagem auxiliares que, juntos ao canal principal, reforçarão toda a infraestrutura da região.

As obras fazem parte do programa ‘Aracaju Cidade do Futuro’ que é um pacote de obras financiado junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), que garantiu R$ 500 milhões em recursos para a realização de 23 intervenções em infraestrutura e mobilidade urbana para a capital.

Fonte e foto assessoria