ENTIDADES EMPRESARIAIS INICIARAM NESTA QUARTA O DIÁLOGO COM OS CANDIDATOS À PREFEITURA DE ARACAJU

Em um movimento que promete estreitar laços entre o setor produtivo e o poder público, o Fórum Empresarial de Sergipe deu início, nesta quarta-feira, 28 de agosto, a uma série de encontros com os candidatos à Prefeitura de Aracaju. O evento inaugural contou com a participação da candidata Danielle Garcia (MDB).

O encontro reuniu lideranças de 15 entidades que compõem o Fórum, representando um amplo espectro da economia sergipana. Com um formato estruturado para garantir equidade, o evento propiciou um ambiente de discussão franca sobre temas cruciais para o futuro da capital.

Ao longo de quase duas horas, foram debatidos assuntos como segurança, finanças públicas, habitação, turismo, cultura, educação, geração de emprego e mobilidade urbana. O formato incluiu dez perguntas pré-selecionadas dos diversos setores, além de um questionamento adicional formulado pelo próprio Fórum.

Geraldo Majela, coordenador do Fórum, ressaltou o significado desses encontros: “Estamos promovendo um diálogo essencial entre o setor produtivo e os possíveis futuros gestores de Aracaju. Nossa meta é fomentar discussões que efetivamente contribuam para o desenvolvimento da cidade e de todo o estado.”

Como parte do protocolo, representantes de diferentes setores apresentaram suas agendas à candidata. Robson Pereira, diretor da Fecomércio, entregou uma agenda de sugestões do setor empresarial. “É crucial entendermos os planos dos candidatos para nossa capital,” explicou Pereira. “Ao mesmo tempo, queremos contribuir ativamente, apresentando a Agenda Institucional do Sistema Fecomércio, em nome do presidente Marcos Andrade.” Paralelamente, Raissa Cruz, representando o SETRANSP (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju), também apresentou propostas específicas do setor de transporte público. Estas iniciativas reforçam o compromisso do empresariado com o planejamento e a execução de políticas públicas eficientes em diversos segmentos da economia local.

Os próximos encontros já estão agendados:

30/08 – Luiz Roberto (PDT)

02/09 – Yandra Moura (União Brasil)

03/09 – Emília Corrêa (PL)

Todos seguirão o mesmo formato, assegurando igualdade de condições aos candidatos.

Ao encerrar o evento, Majela reafirmou o compromisso do Fórum com o progresso de Sergipe: “Estes diálogos são a base para construirmos juntos o futuro de Aracaju. Queremos uma cidade próspera, com um ambiente de negócios dinâmico, que beneficie todos os cidadãos.”

Foto assessoria

Por Marcelo Carvalho