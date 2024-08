Equipe da Rede Primavera presente no 2º Congresso Alagipe de Câncer de Pulmão

Durante os dias 02 e 03/08, o estado de Alagoas realizou no Centro de Convenções do Ritz Lagoa das Anta Hotel, o 2º Congresso Alagipe de Câncer de Pulmão, com o objetivo de discutir de forma multidisciplinar o que há de melhor em evidência científica para o avanço, tratamento e diagnóstico da doença, que segundo o INCA – Instituto Nacional do Câncer, é o tumor que mais mata no Brasil.

O evento reuniu equipes de oncologia torácica de Alagoas e Sergipe (oncologistas, radiologistas, pneumologistas, radio-oncologistas, patologistas, cirurgiões torácicos, residentes, profissionais de saúde), que tiveram a oportunidade de aprimorar experiências e os conhecimentos, através de cursos, discussões de casos, palestras e workshops.

A Rede Primavera esteve mais uma vez presente, sendo representada pelo vice-presidente do Congresso e coordenador médico do Centro de Oncologia, Dr. Michel Fabiano Alves, as oncologistas clinicas, Dra. Ana Clara Lopes e Dra. Luciana Franco, a coordenadora de Enfermagem do Centro de Oncologia, Adenise Silva, além das enfermeiras, Ana Luiza Oliveira e Maria Júlia Ramos.

De acordo com o oncologista, Dr. Michel Alves, o diagnóstico precoce do câncer de pulmão é um desafio e ao mesmo tempo um fator fundamental, aumentando em até 90% as chances de cura. “Principalmente agora, com a ameaça das novas formas de tabagismo, precisamos conscientizar toda a população dos riscos desse vício. Além disso, aqueles que já fumam, precisam de acompanhamento médico para realização de tomografias de tórax de rastreamento regular. Prevenção e diagnóstico precoce são o principal caminho para combatermos essa doença”, destacou Dr. Michel.