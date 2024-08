EQUIPE DE EMÍLIA CORRÊA DÁ EXEMPLO APÓS O DEBATE AO FAZER LIMPEZA DO LIXO DEIXADO PELOS ADVERSÁRIOS

Um fato inusitado aconteceu ao final do debate entre os candidatos à Prefeitura de Aracaju, realizado pela Fan FM, na noite da última sexta-feira, 23. Após a saída dos debatedores e assessores do local (um colégio localizado no bairro Inácio Barbosa), a equipe de panfletagem dos candidatos Emília Corrêa (PL) e Ricardo Marques (Cidadania) deu um exemplo de cidadania do lado de fora.

O espaço, que foi ocupado por apoiadores dos sete candidatos, estava tomado por muita sujeira, como copos descartáveis e papel. Foi quando a equipe pegou sacolas, vassouras e pá, para limpar toda a sujeira deixada pelas outras campanhas. “Nossa equipe deu show de civilidade ao recolher o lixo deixado pelos adversários. É desse jeito que vamos construir uma nova Aracaju”, orgulha-se Ricardo Marques.

Por estar à frente em todas as pesquisas, Emília Corrêa foi o alvo dos adversários, porém ela superou as provocações, apresentando propostas para a cidade. Ela falou principalmente de soluções para os problemas relacionados à saúde, transporte coletivo, infraestrutura e emprego.

NA FEIRA

Emília e Ricardo começaram o sábado na feira do bairro 18 do Forte, fazendo uma live juntos do tradicional “Café com Emília”, que é realizado pontualmente, às 7h, desde 2018. Nessa versão, o café vem acontecendo em feiras de bairro, ao lado de feirantes e consumidores.

Os candidatos destacaram vários temas, entre eles a decisão da Justiça que concedeu liminar suspendendo a licitação do transporte coletivo. Eles falaram também de problemas relatados pelos aracajuanos na saúde, a exemplo dos moradores do bairro São Conrado, que ainda estão sem a unidade de saúde.

Por Ascom

Coligação “Por Uma Nova Aracaju”