Equipe do Senai-CETIQT retornam à região Centro-Sul de Sergipe com soluções em torno do Cinturão da Confecção

Nesta quinta-feira, 6, equipe do Senai-CETIQT retorna a Sergipe, mais precisamente à Região Centro-Sul, para trazer soluções a empreendedores do chamado “Cinturão da Confecção”, que abrange os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. Trata-se de um olhar técnico sobre problemas enfrentados por micros, pequenos e médios empresários em seus comércios e indústrias locais.

O primeiro encontro aconteceu no início do mês de maio, quando foi apresentado um plano de desenvolvimento para esta área e contou com a participação de técnicos e prefeitos dos dois municípios envolvidos, além do deputado federal Thiago de Joaldo, que vem encabeçando essas tratativas, junto ao Governo do Estado e ao próprio SENAI-CETIQT/RJ

“A gente vem acompanhando essa questão das confecções há muito tempo. Itabaianinha é um pólo sergipano de moda reconhecido e Tobias Barreto é a Capital dos Bordados, mas é preciso apoio na capacitação de mão de obra para que possamos atingir mercados ainda maiores, com produtos cada vez melhores. Sou um grande entusiasta do empreendedorismo, inclusive, essa é uma das principais bandeiras do meu mandato em Brasília”, pontuou Thiago.

Na pauta do encontro desta quinta-feira estão soluções de mercado para as tendências do Outono e Inverno 2024.

