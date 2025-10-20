Equipes do governo de Sergipe visitam obras do Hospital do Câncer e do Huse e destacam avanços históricos na oncologia estadual

Comprometido com o fortalecimento da rede pública de saúde, o governador Fábio Mitidieri realizou, nesta segunda-feira, 20, uma visita às obras do Hospital do Câncer de Sergipe Governador Marcelo Déda, localizado no bairro Capucho, em Aracaju. A unidade está em fase final de conclusão e tem funcionamento previsto para dezembro de 2025. Além disso, o chefe do Executivo do Estado visitou o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), que acaba de receber o terceiro tomógrafo da unidade.

As vistorias, acompanhadas por deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), reforçam o compromisso do Governo do Estado com a melhoria contínua do atendimento à população, especialmente aos pacientes oncológicos, garantindo acolhimento, tecnologia e qualidade nos serviços ofertados pela rede pública de saúde.

Na oportunidade, o governador destacou a relevância das ações por uma saúde de qualidade. “Hoje, tivemos essa visita solicitada pela Assembleia Legislativa, em parceria com o secretário Cláudio, e eu fiz questão de participar desse momento. A obra do Hospital do Câncer é debatida em Sergipe desde 2014. Quando chegamos, o Estado tinha apenas 9% da obra concluída. Vamos entregá-la em dezembro deste ano, com 100% finalizada. Esse hospital é um sonho, principalmente para as pessoas que precisam fazer tratamento de câncer. Elas vão ter muito mais conforto e dignidade. Em dezembro, inauguraremos a primeira fase, com os tratamentos ambulatoriais e quimioterápicos; em fevereiro, o bunker com acelerador linear; e, a partir de março, a conclusão do processo de PPP para gestão da unidade. É um modelo que vem dando certo em todo o Brasil e trará uma estrutura de primeiro mundo. Estamos falando de quase R$ 300 milhões em investimentos, sendo R$ 170 milhões do Estado e R$ 120 milhões do parceiro que assumirá a parceria público-privada”, explicou.

Com quase 100% das obras concluídas, o Hospital do Câncer de Sergipe Governador Marcelo Déda representa um dos maiores investimentos da história da saúde pública estadual, com recursos superiores a R$ 170 milhões. Quando a atual gestão assumiu o governo, em dezembro de 2022, apenas 8,9% da obra havia sido executada. Hoje, o hospital se aproxima da entrega total, prevista para dezembro de 2025. A unidade está sendo construída pelo Consórcio Celi, empregando cerca de 350 trabalhadores em uma área total de 46.292,80 m², sendo 21.819,45 m² de área construída.

A estrutura contará com 229 leitos, sendo 135 de internação hospitalar, 10 de UTI adulto, 10 de UTI pediátrica, 13 de isolamento e 102 de enfermaria, além de 20 leitos no pronto atendimento e 74 destinados à quimioterapia, sendo 60 adultos e 14 pediátricos.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, falou sobre a expectativa para o funcionamento da unidade, além dos investimentos realizados no Huse. “Estamos finalizando praticamente toda a obra estrutural e concluindo as etapas para que o hospital comece a funcionar em dezembro, com a quimioterapia ambulatorial adulta. Em fevereiro, entregaremos o bunker com o serviço de radioterapia e, em março, com o processo de licitação finalizado, a gestão será transferida ao parceiro privado. É um momento histórico, fruto de muito investimento. O Huse e toda a rede estadual passam por revitalização e modernização como nunca antes. São novos tomógrafos, ressonâncias e um centro de hemodinâmica que já salvou mais de 970 vidas até o momento”, ressaltou.

O Hospital do Câncer também contará com um acelerador linear de alta tecnologia, equipamento fundamental para o tratamento radioterápico do câncer. O investimento, superior a R$ 10 milhões, foi viabilizado pelo Programa de Fortalecimento das Redes de Inclusão Social e de Atenção à Saúde (Proredes Sergipe), em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Saúde pública

Na oportunidade, o presidente da Alese, Jeferson Andrade, ressaltou a importância dos investimentos realizados pelo Governo do Estado na saúde pública. “É fundamental que todos os deputados, independentemente de partido, conheçam de perto uma obra tão importante. O Hospital do Câncer é uma promessa antiga e agora está prestes a ser entregue à população. O governo vem realizando uma verdadeira revolução na saúde”, afirmou.

O deputado estadual Georgeo Passos destacou a união em prol da saúde pública. Para ele, a entrega da unidade representa um avanço e um passo essencial para o acolhimento humanizado de pacientes oncológicos em Sergipe. “Uma obra que era esperada já há muitos anos, uma obra que o povo de Sergipe hoje necessita. Temos muitos pacientes, infelizmente, diagnosticados com câncer em Sergipe, que precisam de um atendimento, de um acolhimento cada vez mais humanizado. Que esse equipamento venha suprir essa lacuna. Vemos, também, agora em Lagarto, um hospital de outra entidade, o Hospital de Amor. A minha missão, enquanto parlamentar é nesse sentido, que as pessoas tenham um tratamento sempre digno. E hoje, pela primeira vez, a gente vem conhecer de perto essa obra. Com certeza, uma visita como essa possibilitou que todos os deputados, independentemente de ser da base ou não, fossem convidados”, pontuou.

A deputada estadual Lidiane Lucena, presidente da Comissão de Saúde da Alese, reforçou o impacto que os novos equipamentos trazem para a saúde pública em Sergipe. “Esse sonho está virando realidade. O governador Fábio Mitidieri e o secretário Cláudio Mitidieri têm compromisso e sensibilidade. Como médica, vejo as melhorias no Huse e fico feliz em ver um governo que não apenas promete, mas realiza. A saúde de Sergipe está avançando com novos equipamentos, mais leitos e acolhimento para quem mais precisa”, declarou.

Huse avança

Na sequência, o governador visitou o Hospital de Urgências de Sergipe, onde inspecionou o local de instalação do terceiro tomógrafo da unidade, entregue em setembro. O investimento, de R$ 2,53 milhões por aparelho, faz parte de um pacote de R$ 7,59 milhões destinado à renovação do parque tecnológico do hospital, dentro do projeto de modernização da rede estadual.

“Hoje, o Huse conta com três tomógrafos de última geração, e o terceiro, entregue oficialmente hoje, já está em funcionamento. Também visitamos o Centro de Hemodinâmica, cuja implantação era discutida há 15 anos e agora é realidade. Até o final do ano, entregaremos também as primeiras ressonâncias magnéticas públicas — três no total, sendo uma no Huse, uma no Cadi e outra no Hospital de Itabaiana. E já lançamos o edital da nova Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, moderna e de última geração”, destacou o governador.

O novo tomógrafo, instalado no Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite, será utilizado prioritariamente por pacientes oncológicos, tanto no planejamento de radioterapia quanto em diagnósticos e acompanhamentos clínicos. O equipamento possui 64 canais e inteligência artificial, oferecendo imagens de alta resolução, segurança diagnóstica e menor exposição à radiação. O dispositivo está entre os mais modernos do país e reforça a política estadual de garantir acesso a serviços de alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além da entrega do tomógrafo, o hospital passa por obras de ampliação do novo bloco de enfermarias, que adicionará 60 novos leitos à estrutura hospitalar, e a construção do heliponto, que vai garantir mais agilidade no transporte aeromédico de pacientes em situação de emergência.

O hospital também se destaca pela inauguração do Centro de Hemodinâmica Dr. José Augusto Soares Barreto, que, em pouco mais de quatro meses, já realizou mais de 970 procedimentos cardiovasculares, entre cateterismos, angioplastias e implantes de marca-passo, todos oferecidos de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o superintendente do Huse, Roberto Gurgel, o hospital vive um momento de transformação. “Temos o apoio direto da Secretaria de Estado da Saúde para modernizar a tecnologia e as estruturas. O novo tomógrafo é essencial para ampliar o atendimento, reduzir o tempo de diagnóstico e garantir mais precisão nos resultados. Além disso, estamos revitalizando espaços como o Centro de Hemodinâmica e discutindo a criação de uma unidade especializada em doenças cardiovasculares. É uma mudança profunda na forma de cuidar e servir à população”, afirmou.

Com 38 anos de funcionamento, o Huse é o maior hospital público do estado e referência regional em urgência e emergência. Somente em 2024, já foram realizados mais de 440 mil atendimentos.

Na área oncológica, o Hospital de Urgências de Sergipe realizou, entre 2021 e agosto de 2025, um total de 103.990 consultas médicas em ambulatório de quimioterapia, 3.240 cirurgias oncológicas, 343 implantes de cateter Port-a-Cath, 101.524 procedimentos de quimioterapia (APAC), 6.432 consultas de radioterapia, 2.254 pacientes tratados em radioterapia e 322 procedimentos de braquiterapia.

Foto: Arthur Soares