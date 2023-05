Escolhido segundo melhor senador do Brasil, Laércio completa 100 dias de mandato com lei aprovada e protagonista no setor

Ao completar 100 dias de mandato, nesta quinta-feira (11), Laércio Oliveira (PP-SE) foi reconhecido como o segundo melhor senador do Brasil. Ele se destacou como protagonista no debate sobre o gás natural e como o autor da Lei 14.546/23, que combate o desperdício de água.

Segundo o levantamento do Ranking dos Políticos, que avalia o desempenho de senadores e deputados federais em exercício, Laércio é o melhor parlamentar de Sergipe e o segundo melhor entre os 81 senadores. Ele ainda está avaliado em quarto lugar geral entre todos os 594 parlamentares do Brasil.

Trabalho incansável

“O balanço destes primeiros 100 dias é positivo e fico feliz em saber que o nosso trabalho incansável está sendo bem avaliado. Esse resultado é fruto de muita dedicação. Nossa luta é por mais desenvolvimento para Sergipe e para o Brasil. Continuarei firme neste caminho”, resumiu Laércio.

A avaliação do Ranking dos Políticos é feita com base em informações como as presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações nas decisões mais importantes do Congresso. A pontuação dos parlamentares leva em consideração as informações obtidas em fontes oficiais, como os sites da Câmara, do Senado e dos Tribunais de Justiça, seguindo três critérios de atuação: anticorrupção, antiprivilégios e antidesperdício.

Combate ao desperdício

No início deste ano, o Senado aprovou por unanimidade o projeto apresentado por Laércio Oliveira que muda a Lei do Saneamento Básico e estabelece que as concessionárias de abastecimento de água e esgoto previnam o desperdício e aproveitem as águas da chuva e de reuso. Laércio justificou que as medidas voltadas para a redução e o uso racional desse recurso natural incentivam o consumo consciente e sustentável.

“São medidas que contribuem para a proteção do meio ambiente. É hora de preservar nossos rios, reservatórios e lagos, para que o Brasil, que detém 12% da água potável do planeta, não sofra com o déficit de abastecimento”, explicou o senador sergipano.

Durante o debate, os parlamentares elogiaram o desempenho do senador e lembraram que a iniciativa foi apresentada quando Laércio ainda era deputado, há 10 anos.

O senador Esperidião Amin (PP-SC) considerou o projeto de “inestimável valor pedagógico” e defendeu incentivos para o uso e o tratamento adequados da água e do esgoto.

“Eu quero cumprimentar esta estreia vitoriosa do senador Laércio, pela qualidade do texto” disse Amim.

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) saudou o empenho de seu colega de bancada. “Já na primeira semana de trabalho, meu amigo e conterrâneo Laércio Oliveira mostrou a que veio. Um projeto importante e de mérito que vai melhorar a qualidade de vida dos brasileiros”, afirmou Vieira.

“O pai do gás”

Com uma atuação voltada para o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda, o senador também foi protagonista nos debates sobre fertilizantes e gás natural com autoridades, especialistas e empresários do setor.

Nove dias após tomar posse, Laércio Oliveira visitou o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alkmin. No Planalto, ele apresentou as prioridades de Sergipe e defendeu políticas para ampliar a oferta e reduzir o preço do gás natural.

Em seguida, o senador se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir novos investimentos em Sergipe. O ministro e o senador sergipano manifestaram alinhamento nas pautas do setor e em dois projetos apresentados por Laércio neste ano que estão em debate no Congresso Nacional: o PROESCOAR, para incentivar a produção, o escoamento e o consumo de gás natural, e o PROFERT, que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes

“Temos que trabalhar em sintonia em pautas fundamentais para o desenvolvimento econômico do país, que buscam melhorar o ambiente e atrair investidores”, defendeu o senador.

Laércio ainda cumpriu uma movimentada agenda debates e eventos no Brasil e no exterior para apresentar o potencial energético e as oportunidades de negócios em Sergipe.

Em abril, no Sergipe Day, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Laércio ressaltou que a nova Lei do Gás, relatada por ele no Congresso Nacional, criou um cenário promissor para o estado e para o país.

Logo no início da reunião, o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, apontou o protagonismo do senador no setor de gás e em defesa do empreendedorismo.

“O grande sergipano Laércio Oliveira é o pai da Lei do Gás. Ele lutou com esforço para mudar a legislação e defender os mais importantes interesses do Brasil”, afirmou.

No mesmo sentido, o governador Fábio Mitidieri (SE) qualificou o Sergipe Day como um dia histórico e disse que o evento fortalece a percepção do estado como uma terra de oportunidades.

“Como disse o senador Laércio Oliveira, nós queremos fazer de Sergipe um novo tempo. Quero agradecê-lo por seu empenho, sua dedicação. Quando ele é chamado carinhosamente de pai da Lei do Gás é pelo esforço que fez”, resumiu Mitidieri.

No início do mês, na abertura da Offshore Technology Conference – OTC 2023, a maior feira mundial voltada ao mercado de óleo e gás, em Houston, nos Estados Unidos, Laércio classificou Sergipe como “a nova estrela do gás do Brasil e do mundo”. “Meu sentimento é de alegria ao ver que esses 2.500 expositores que estão aqui podem ir a todas as regiões brasileiras e encontrar um ambiente favorável para o mercado de gás, especialmente em Sergipe”, celebrou.

Atuação intensa e portas abertas

Ainda no dia da posse no Senado, em 1° de fevereiro, Laércio destacou que o seu gabinete, nº 9 na Ala Teotônio Vilela, está de portas abertas para todos os sergipanos. Nos 100 dias de mandato, Laércio recebeu centenas de pessoas, líderes políticos, representantes de entidades empresariais e de categorias profissionais e aliados, como o governador do Estado, Fábio Mitidieri, e o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. “Só posso agradecer e reafirmar meus compromissos de trabalhar por Sergipe e pelo Brasil”.

A atividade legislativa também foi intensa nesse período. Em 100 dias, Laércio Oliveira teve uma participação ativa nas reuniões das comissões e do plenário e apresentou mais de 70 proposições, como projetos de lei, requerimentos e relatorias. Entre eles, a proposta que prorroga incentivos fiscais e beneficia o Nordeste.

“São medidas importantes para atrair empresas, indústrias e serviços, aumentar a arrecadação de impostos, gerar empregos e estimular o mercado local”, concluiu Laércio, que como parlamentar já repassou R$ 408 milhões de recursos do Orçamento para Sergipe. Entre outras finalidades, o dinheiro é destinado para a manutenção e compra de equipamentos para escolas e hospitais e pavimentação de ruas.

Foto assessoria

Por George Rodrigues Cardim