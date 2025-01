Esmeralda Cruz assume diretoria regional adjunta do Senac Sergipe

Em cerimônia realizada no auditório do Sesc Comércio, em Aracaju, Esmeralda Cruz tomou posse como diretora regional adjunta do Senac Sergipe. O evento contou com a presença do presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e do diretor regional do Senac, Nilson Lima, que oficializaram a nomeação.

Esmeralda Cruz é formada em economia, ex-prefeita de Carmópolis e empresária, com vasta experiência em articulação política e empresarial. A nova diretora chega ao Senac com a missão de expandir o alcance da instituição, fortalecendo parcerias com os municípios sergipanos e diversificando a oferta de qualificação profissional.

Marcos Andrade destacou a relevância da nomeação de Esmeralda Cruz para o fortalecimento da atuação do Senac no estado.

“A chegada de Esmeralda Cruz representa um marco para o Senac Sergipe. Sua trajetória de liderança e articulação será fundamental para ampliarmos ainda mais os horizontes da nossa instituição. Nós nos fizemos presentes pela primeira vez, no ano passado, em todos os municípios sergipanos, mas tenho certeza de que estaremos ainda mais presentes, com Esmeralda levando oportunidades de capacitação profissional a todas as regiões do estado”, afirmou Andrade.

A cerimônia reuniu autoridades e personalidades de destaque no cenário político e econômico de Sergipe, entre o vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Alex Garcez; a deputada estadual Maísa Mitidieri; juíza coordenadora da mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, Jumara Porto; a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Susana Azevedo; e o presidente do Banco do Estado de Sergipe (Banese), Marco Queiroz. Familiares, amigos, diretores e colaboradores do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac também marcaram presença, em um evento que celebrou a união entre o setor empresarial e a educação profissional.

Ao assumir o cargo, Esmeralda Cruz reafirmou seu compromisso com a missão do Senac.

“Estou muito feliz com esse momento. Essa é mais uma etapa da minha vida. Venho de uma gestão pública, e inicio a atuação no setor privado. Tenho certeza que farei um bom trabalho, Estou para somar e contribuir com o Senac”, pontuou.

O diretor regional do Senac Sergipe, Nilson Lima, destacou que a chegada de Esmeralda Cruz enriquece a instituição, dando as boas-vindas.

“Esmeralda, a sua chegada, com toda sua experiência, reforça a nossa estratégia de crescimento e fortalecimento das ações voltadas à capacitação profissional, alinhadas às demandas do mercado e ao desenvolvimento socioeconômico do estado”, finalizou.

Senac SE