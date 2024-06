ESPECIALISTA DA UNIVERSIDADE DE COLUMBIA ASSUME SECRETARIA DA MULHER NO LUGAR DE DANIELLE GARCIA

O governador Fábio Mitidieri assinou nesta terça-feira, 4, o afastamento da secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, e nomeou Camila Godinho como nova gestora da pasta. Camila é formada em Administração e possui especialização em Governança e Inovação Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Liderança para Solução de Desafios Complexos pela Universidade de Columbia, do estado de Nova York, nos EUA. Ao longo de sua carreira, Camila Godinho viveu experiências em 53 países, o que contribui para suas habilidades em gestão, tanto pública quanto privada.

A então secretária Danielle Garcia se afasta do cargo para se dedicar à pré-campanha à Prefeitura de Aracaju e cumpre com o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral de desincompatibilização e afastamento de cargos e funções públicas para concorrer ao pleito de 2024.

“Queria dizer a Danielle que, em nome do Governo de Sergipe, somos gratos pelo desafio que você aceitou, por ter deixado a marca do seu trabalho, de dedicação e entrega”, despediu-se Fábio, ao passo que desejou boas-vindas à nova gestora. “Você, Camila, está chegando, e tenho certeza que vai dar sua contribuição, ajudar nosso governo e, sem sombra de dúvida, terá todo o nosso apoio”, acrescentou o governador.

Sensibilizada com o reconhecimento do governador, Danielle Garcia agradeceu a oportunidade de fazer parte da equipe. “Nós nos dedicamos muito à Secretaria de Políticas para as Mulheres, e tenho certeza que Camila fará um excelente trabalho de agora em diante”, disse.

Corroborando a expectativa da então secretária, Camila Godinho se comprometeu com o desafio que lhe foi confiado. “Continuaremos o trabalho de uma pasta que iniciou Especial e hoje é uma Secretaria de Estado. Essa é uma grande conquista! Eu acho que um dos grandes desafios nossos será executar esses novos projetos e fazer um relacionamento com as redes nacionais e internacionais para trazer mais oportunidades para as mulheres”, declarou.

Biografia

Formada em Administração, Camila Godinho tem 43 anos e se especializou em Governança e Inovação Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV); em Liderança para Solução de Desafios Complexos pela Universidade de Columbia, do estado de Nova York (EUA) e em Segurança Climática pela Lead International.

Com mais de 20 anos de experiência em gestão de projetos para a promoção do desenvolvimento socioambiental, Camila já atuou em organizações públicas, privadas e não governamentais nacionais e internacionais. Ao longo de sua carreira, viveu experiências em 53 países. Faz parte da Rede de Líderes da Fundação Lemann e da Rede Alumni Global Shapers do Fórum Econômico Mundial.

Baiana de nascimento, desde 2019 Camila escolheu Sergipe para viver com sua família, atuando como chefe de gabinete do senador Alessandro Vieira, e desde 2023 como colaboradora eventual do Governo do Estado de Sergipe.

SPM

Danielle Garcia ficou à frente da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) por um ano e meio, após sua recriação pela atual gestão do governador Fábio Mitidieri. A pasta atua no planejamento, execução e efetivação de políticas públicas multitemáticas para as sergipanas.

Por meio da SPM, foram viabilizados projetos, ações e programas, como o CMais Mulher, que garante seis parcelas no valor de R$ 500,00 cada para mulheres em situação de vulnerabilidade social; o Ônibus Lilás, que leva aos municípios atendimento jurídico, psicossocial e orientação sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres; capacitação de Articulação da Rede de Proteção à Mulher; Programa ‘Maria da Penha vai à Escola’; campanhas de conscientização ‘Não se Cale’, ‘Não é Não!, ‘Rompa o Ciclo’, entre outras ações para as mulheres.

Danielle Garcia

Graduada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), a então secretária Danielle Garcia tem especializações em Gestão Estratégica de Segurança Pública (UFS) e em Inteligência Estratégica, pela Escola Superior de Guerra (ESG), além de mestrado em Direito Público (UFS).

Atua como delegada da Polícia Civil de Sergipe há 22 anos, com passagem por diversas cidades e departamentos, como o Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), onde se destacou pelo desdobramento das operações que comandou, gerando um retorno de mais de R$ 200 milhões para os cofres públicos.

Integrou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, qualificando as polícias de todo o país. Natural de Aracaju, filha do comerciante Rosival e da professora da rede pública estadual Dilma, Danielle é mãe de Maria e esposa de Ricardo.

Foto: Arthur Soares