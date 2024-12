Especialista destaca cuidados essenciais para proteger os olhos no verão

Com a chegada do verão, é hora de redobrar os cuidados com a saúde ocular. O sol intenso, as idas à praia e o contato com água de piscinas podem causar danos aos olhos, como irritações, queimaduras e até problemas mais graves. Seguir algumas orientações simples pode garantir um verão mais seguro e saudável para a visão.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 285 milhões de pessoas no mundo possuem algum grau de dificuldade visual. Um dos fatores agravantes é a exposição inadequada aos raios ultravioleta (UV), que está associada a condições como catarata e degeneração macular. Os óculos de sol com proteção UV são essenciais para reduzir esses riscos.

“Moramos em uma região com alta incidência de radiação UV, especialmente por estarmos próximos à linha do Equador. Essa exposição pode causar envelhecimento precoce do olho e danos à retina. Usar óculos com proteção UV é essencial para evitar que os raios prejudiquem as células da retina”, detalha oftalmologista Dr. Allan Luz, presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia.

Dr. Allan destaca que é importante verificar a qualidade dos óculos antes da compra. “Óculos com proteção UV geralmente possuem essa informação no selo e são encontrados em óticas de confiança. Além disso, hospitais especializados, como o Hospital de Olhos de Sergipe, possuem aparelhos que verificam se as lentes oferecem realmente essa proteção”, explica.

Ainda segundo o Dr. Allan, as lentes de contato também podem ser uma opção para proteger a saúde ocular no verão. “Muitas lentes gelatinosas possuem proteção UV, oferecendo uma alternativa para quem prefere não usar óculos de sol”, completa.

Outros cuidados

O Dr. Allan Luz explica ainda que, durante atividades ao ar livre, especialmente na praia, é importante adotar cuidados específicos para proteger os olhos e aproveitar o verão com segurança.

“As pessoas devem evitar usar lentes de contato ao mergulhar e não devem abrir os olhos embaixo da água do mar, pois isso pode causar lesões na superfície ocular. Além disso, também é fundamental não coçar os olhos, especialmente com as mãos sujas ou com areia, já que isso pode provocar úlceras de córnea e até danos mais graves. Coçar os olhos repetidamente, por exemplo, pode levar ao desenvolvimento de ceratocone, que afeta a curvatura da córnea”, alerta.

Sobre o Dr. Allan Luz

Especialista em transplante de córnea, no tratamento da ceratocone e na realização de cirurgia refrativa, Dr. Allan Luz é formado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e iniciou suas atividades acompanhando o Dr. Mário Ursulino, fundador do Hospital de Olhos de Sergipe (HOS), referência em oftalmologia no estado. Atualmente é professor e coordenador do curso de especialização do HOS, pioneiro e único na área em Sergipe, e está como presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia.

Dr. Allan Luz possui doutorado em Oftalmologia e Ciências Visuais pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp) e premiações nacionais e internacionais. Também é palestrante, acumulando em sua trajetória mais de 100 aulas em congressos e simpósios nacionais e internacionais, além de 40 artigos reproduzidos nas mais respeitadas publicações científicas.

Texto e foto NV Comunicação