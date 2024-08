“ESPERAMOS UM GRANDE CRESCIMENTO DO CIDADANIA NESTE PLEITO”, AFIRMA O DEPUTADO GEORGEO PASSOS

“Esperamos um grande crescimento do Cidadania neste pleito”, afirma o deputado Georgeo Passos

Nesta sexta-feira (16) começa o período de campanha eleitoral visando o pleito municipal de 2024. Para Georgeo Passos, presidente estadual do Cidadania, será uma oportunidade para o crescimento da sigla em Sergipe. Para isso, o partido vem com importantes candidaturas na capital e no interior.

Ao todo, são 128 candidatos a vereador e 4 a prefeito. Além disso, o partido terá 8 candidatos a vice-prefeito – a exemplo de Ricardo Marques, que compõem a chapa encabeçada por Emília Corrêa (PL) em Aracaju. A meta é conseguir um resultado positivo no pleito de outubro.

“Estamos com bons nomes, que trabalharam muito e se prepararam para essa disputa. Candidatos que desejam contribuir com suas cidades, trabalhar em prol do povo. Estamos otimistas e vamos buscar uma campanha bonita em todo Sergipe”, disse Georgeo.

O próprio Georgeo Passos estará no pleito, disputando a Prefeitura de Ribeirópolis, sua cidade natal. Ele destaca também a grande participação feminina que o Cidadania terá este ano. “Teremos 46 candidatas à vereadora, uma a prefeita e 2 vices. Mostrando a força da mulher no nosso partido”, afirmou.

Além disso, Georgeo ressaltou a importância de a campanha ser conduzida de forma ética e transparente, buscando sempre o diálogo com a população. “Queremos uma campanha limpa, onde o foco seja apresentar propostas concretas para melhorar a vida das pessoas. O Cidadania está comprometido com a integridade e com o desenvolvimento sustentável nas cidades, e acreditamos que nossos candidatos estão prontos para fazer a diferença”, concluiu.

Fonte e foto assessoria