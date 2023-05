Esporte e Receita Federal firmam parceria para beneficiar população

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL), firmou uma parceria com a Receita Federal que garantirá a destinação dos itens apreendidos em fiscalização para a população. Nesta sexta-feira, dia 12, uma parte desses itens doados já foram destinados para as mães dos estudantes-atletas do Parque Aquático Oseas de Miranda, na avenida Augusto Franco, em Aracaju.

A doação dos itens ocorreu durante a comemoração antecipada do Dia das Mães, organizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer durante essa semana em todas as Escolas de Esporte de Sergipe. As mães, tias ou avós dos atletas e paratletas receberam os brindes, participaram de homenagens e também tiveram a oportunidade de praticar atividades física e de lazer.

A senhora Adalgisa dos Santos aprovou a realização do evento comemorativo. “Essa comemoração foi muito esperada por nós. Eu sou mãe de duas estudantes daqui, mas elas não puderam vir porque estão fazendo prova, mas está sendo uma festa muito boa, muito interessante e divertida. Eu agradeço muito à equipe que organizou esse dia maravilhoso aqui pra gente”, disse.

Valmira Rocha também gostou do dia de esporte e lazer no Parque Aquático Oseas de Miranda. “Está tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente vê que teve muito carinho na organização de tudo e, principalmente, na doação desses kits pra gente”, confirmou.

Os kits doados pela Receita Federal são formados por bolsas femininas e utensílios domésticos, como copos, pratos e talheres. Esse material é fruto do trabalho de fiscalização do órgão, que antes era descartado e destruído, mas agora, através do programa Receita Cidadã, é destinado para a população de forma correta, como explica o delegado Edson Fiel.

“A Receita Federal vem focando na cidadania fiscal e essa iniciativa faz parte do projeto chamado Receita Cidadã, onde a gente providencia a ressignificação dos produtos apreendidos em fiscalização, produtos que estavam circulando indevidamente no território nacional e foram retidos pela Receita Federal, objetos com pena de perdimento, que antes eram encaminhados para destruição, e hoje a gente está conseguindo ressignificar esses produtos e transformar em itens úteis para a sociedade. Essa é uma pequena parte do que nós temos feito para trazer essas mercadorias de um contexto de ilicitude para um contexto de licitude”, explicou o delegado durante a entrega dos brindes para as mães.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, comemora a parceria e os resultados dela. “Tenho certeza de que essa parceria entre o Esporte e a Receita Federal será muito proveitosa. Essa primeira doação dos itens apreendidos em fiscalização para as mães dos nossos atletas já é prova disso. Além dessa, teremos novas doações e todo material doado pela Receita será revertido para a população da melhor forma possível. Aproveito para agradecer a doação e desejar feliz dia das mães para as mães dos nossos atletas”, disse.

Outras ações

O dia das mães também foi comemorado de forma antecipada nesta quinta-feira, dia 11, no Estação Cidadania, localizado no Bugio, na zona Norte de Aracaju. As mães que participaram também receberam brindes, participaram de homenagens e atividades físicas, incluindo alongamento, dança e zumba. Na segunda-feira, dia 8, as mães da Escola de Esporte Professor Kardec, no bairro Santa Maria, também receberam homenagens.

No próximo sábado, dia 13, será a vez das mães dos estudantes-atletas da Escola de Esporte Gerivaldo Garcia, no bairro Santos Dumont. Elas também terão homenagens, brindes e atividades físicas.