“Essa é a realidade da Aracaju que não passa nos comerciais”, afirma Danielle

Nesta quarta-feira, 18, a delegada Danielle Garcia (MDB), candidata a prefeita de Aracaju, visitou a comunidade da Nova Liberdade para conversar com as pessoas, ouvir suas demandas e apresentar propostas. Danielle foi recebida com muito carinho e palavras de esperança pelos moradores, que atualmente são obrigados a conviver com os esgotos a céu aberto, a falta de infraestrutura e a dificuldade de acesso aos serviços mais básicos.

“Essa aqui é a realidade da Aracaju que não passa nos comerciais de televisão dos outros candidatos. A realidade das pessoas que vivem sem acesso nenhum aos serviços públicos, sem saneamento básico, sem moradia digna e sem condições mínimas de infraestrutura

Durante a visita, Danielle também conheceu as instalações do antigo frigorífico e que hoje abriga famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Um local em péssimas condições, com acúmulo de lixo e sem segurança. “Essa é a Aracaju que as pessoas não merecem, um cenário que já não deveria mais existir”, lamentou Danielle.

“É absurda toda essa situação. Por isso, quero ser prefeita de Aracaju, para mudar realidades como essa e fazer com que os serviços públicos cheguem para todos, garantindo dignidade e qualidade de vida para os aracajuanos, com atenção aos que vivem situação de vulnerabilidade social”, assegurou a candidata.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia