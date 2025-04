“Esse prêmio é do povo sergipano”, diz Fábio Mitidieri sobre premiação nacional por combate à desigualdade conquistada por Sergipe

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou, nesta terça-feira, 29, da cerimônia de entrega do Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica 2025, realizada em Brasília. O estado conquistou o 1º lugar na categoria Combate à Desigualdade, em reconhecimento aos avanços nos indicadores de empregabilidade, renda e acesso a direitos trabalhistas entre pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Promovida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a premiação integra o programa federal Acredita no Primeiro Passo, que valoriza iniciativas de inclusão produtiva promovidas por estados, municípios, empresas e empreendedores. Sergipe liderou o ranking nacional com crescimento de 32,47% no Índice Brasileiro de Empregabilidade e Mercado de Trabalho (Ibem Trabalho), desenvolvido pelo FGV Social, da Fundação Getúlio Vargas, entre o 4º trimestre de 2023 e o 4º trimestre de 2024 — mais de três vezes a média nacional, de 10,17%.

Durante a cerimônia, o governador celebrou a conquista como fruto de uma política pública eficiente e integrada. “Esse prêmio é do povo sergipano. Representa cada jovem que conseguiu a sua primeira vaga de emprego, cada trabalhador que teve a carteira assinada, cada família que saiu da extrema pobreza com dignidade. Sergipe mostra que, com trabalho sério, é possível transformar indicadores e realidades”, afirma.

Entre as ações estaduais destacadas pelo governador, estão o programa Primeiro Emprego; o Qualifica Sergipe, com mais de 3 mil alunos matriculados em cursos voltados ao mercado de trabalho; e a plataforma digital GO Sergipe, que conecta trabalhadores a vagas e já possui quase 10 mil cadastros.

“É uma honra receber essa premiação porque é um somatório de políticas públicas representadas nesse prêmio como políticas de inclusão, de combate à desigualdade, que fizeram que Sergipe tivesse o maior saldo de emprego de sua história, e crescesse o PIB acima do PIB nacional. Tudo isso representa o estado que está no caminho do desenvolvimento. Política pública é feita com honestidade e trabalho. Viva Sergipe”, frisa o governador.

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, reforçou que o prêmio reconhece os avanços de Sergipe na inclusão social. Segundo ele, os resultados refletem conquistas como a menor taxa de desemprego da história do estado, o maior número de empregos formais já registrados e o aumento da renda média dos trabalhadores. “Esse prêmio confirma o esforço do governador Fábio Mitidieri em iniciar, em 2023, o melhor ciclo econômico da história de Sergipe”, ressalta.

A atuação integrada das secretarias estaduais do Trabalho e da Assistência Social foi considerada essencial para os resultados. De acordo com o MDS, o modelo sergipano alia qualificação, ampliação de direitos e geração de renda, com foco nas populações mais vulneráveis.

Em 2024, Sergipe registrou a menor taxa de desemprego desde 2015 (9%) e liderou o crescimento da renda do trabalho entre os estados. A receita corrente estadual também cresceu 20%, ampliando a capacidade de investimento público. “Esses resultados nos motivam a continuar investindo em quem mais precisa, promovendo oportunidades e combatendo as desigualdades que historicamente marcaram o Nordeste”, completa Mitidieri.

Além do reconhecimento ao Governo de Sergipe, a cerimônia premiou a jovem empreendedora Alana de Carvalho Amâncio, de Lagarto (SE), na categoria Empreendedorismo e Fomento. Aos 23 anos, ela atua com design de cílios e venda de semijoias, e representa o avanço da inclusão produtiva no interior do estado. “Você que ainda não teve coragem de sair da zona de conforto, de empreender, venho aqui para falar que você consegue — eu consegui, e estou aqui”, declara, emocionada.

Autoridades celebram avanços no combate à desigualdade

A solenidade contou com a presença do vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin; dos ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência); parlamentares; representantes da sociedade civil, de empresas e instituições financeiras.

Em discurso, o vice-presidente Alckmin destacou o Brasil como referência no combate à desigualdade social. Ele mencionou o crescimento de 3,4% do PIB em 2023, o aumento do salário mínimo acima da inflação e a expansão da massa salarial como sinais de avanço concreto. “Quero concluir que só a democracia promove a inclusão”, afirma.

O ministro Wellington Dias destacou os avanços do Brasil na redução da pobreza, da fome e da desigualdade entre 2023 e 2024. Segundo ele, mais de 16,5 milhões de admissões no mercado de trabalho vieram de beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único, o que, para ele, mostra que esses programas estimulam a inclusão produtiva.

O ministro também destacou o programa Acredita – Primeiro Passo, que oferece qualificação profissional e financiamento de até R$ 21 mil para pequenos empreendedores, com foco em áreas como construção civil, turismo, comércio, agropecuária e serviços. A maioria dos beneficiados são mulheres. “Esse campeonato do bem salva vidas, transforma vidas”, destaca.

A bancada federal sergipana esteve representada pelo senador Alessandro Vieira (MDB) e pela deputada Yandra Moura (União Brasil). Também participaram da cerimônia a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Susana Azevedo; o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araújo; e o secretário executivo da Secretaria Especial da Representação de Sergipe em Brasília (Serese), Luciano Filho, entre outras autoridades.

Para o senador Alessandro Vieira, o trabalho do Governo de Sergipe ganha reconhecimento nacional, com resultados extraordinários na redução da desigualdade social. “É um orgulho colaborar com esse trabalho, com apoio técnico e emendas que superam R$ 25 milhões. Esse é o objetivo mais nobre da boa política: melhorar a vida das pessoas”, comenta.

A deputada federal Yandra Moura destacou que Sergipe tem se tornado referência nacional em inclusão produtiva, empreendedorismo e apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo ela, o prêmio reflete o trabalho sério realizado em todo o estado. “Ver Sergipe liderando o ranking de combate à desigualdade é motivo de orgulho e mostra que políticas públicas bem estruturadas transformam vidas. Parabenizo o Governo do Estado, em nome do governador Fábio Mitidieri e do secretário Jorge Teles”, salienta.

Foto: Arthur Soares