Estácio sediará I Competição Estadual de Mediação da OAB/SE

Neste sábado, 20 de maio, das 9h às 15h o Centro Universitário Estácio de Sergipe sediará a I Competição Estadual de Mediação da OAB/SE. O evento é uma realização da Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Sergipe – e contará com a participação de diversas Instituições de Ensino Superior.

A Estácio de Sergipe julga que esse é um evento histórico e simboliza o comprometimento coletivo de construir uma cultura de métodos adequedos de soluções de conflitos, com vistas à propostas de resoluções para além do Poder Judiciário.

De acordo com Igor Frederico Fontes de Lima, coordenador do curso de Direito da Estácio Sergipe, o projeto pedagógico do curso de Direito da Estácio de Sergipe está totalmente conectado às demantas mais atuais do mundo jurídico moderno. “ A consolidação do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e os métodos adequados de soluções de conflitos são alguns dos pilares de nossa atuação acadêmica, por isso, defendemos a medição como o processo mais moderno para solução de conflitos”, afirma o coordenador do curso de Direito da Estácio.

Fonte: Ascom Estácio Sergipe